為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

紐約警局出動數百人抵達哥大 傳校內半數示威者與學校無關

紐約警察局戰略反應小組目前有數百名警力抵達哥大校園外。（彭博）

紐約警察局戰略反應小組目前有數百名警力抵達哥大校園外。（彭博）

2024/05/01 09:28

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國各地大學爆發挺巴勒斯坦抗議潮，哥倫比亞大學的教學大樓更被抗議學生與示威者佔領，目前紐約警察局戰略反應小組已派出數百名警力抵達哥大外圍，有執法官員透露，哥大校園內至少有半數抗議者跟哥大毫無關聯。

綜合外媒報導，紐約市長亞當斯（Eric Adams）與紐約市警局官員在4月30日晚間的記者會中表示，哥大的教學大樓「漢密爾頓廳」（Hamilton Hall）被佔領是由「外部人士」煽動，這些人和哥大沒有任何關係，一些抗議學生並沒有意識到在人群中有「外部演員」。亞當斯強調，我們不能、也不會允許和平集會變成暴力事件，「我們不能等到局勢變得更加嚴重，這必須立即結束」。

紐約警察局戰略反應小組目前有數百名警力抵達哥大校園外，不過紐約市警察局官員強調，除非哥大管理人員要求他們到場，否則警察將不會進入校園處理目前的財產犯罪和擾亂秩序的行為。

一名執法官員向《CNN》透露，哥大校園內至少一半的示威者與哥大無關，校園內抗議者的人數從250人到400人不等。該官員表示，雖然哥大沒有正式要求紐約市警察局提供援助，但一旦學校發出訊息，紐約警力就會準備介入。

紐約市警局員警在哥大附近戒護。（彭博）

紐約市警局員警在哥大附近戒護。（彭博）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
哥大祭停學令 懲處拒遷離示威營地親巴學生
2024/04/30 14:54

哥大祭停學令 懲處拒遷離示威營地親巴學生
美反以示威延燒 哥大生攻佔教學大樓
2024/05/01 05:30

美反以示威延燒 哥大生攻佔教學大樓

華南信用卡繳綜所稅 最高5萬點紅利回饋
談判未果！ 哥倫比亞大學對示威學生祭出停學處分
2024/04/30 14:29

談判未果！ 哥倫比亞大學對示威學生祭出停學處分
驚動拜登！哥倫比亞大學學生佔樓抗議 校方將開除學籍
2024/05/01 07:39

驚動拜登！哥倫比亞大學學生佔樓抗議 校方將開除學籍

葉總：打造冠軍球隊 先了解問題核心
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播