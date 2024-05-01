紐約警局出動數百人抵達哥大 傳校內半數示威者與學校無關

紐約警察局戰略反應小組目前有數百名警力抵達哥大校園外。（彭博）

2024/05/01 09:28

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國各地大學爆發挺巴勒斯坦抗議潮，哥倫比亞大學的教學大樓更被抗議學生與示威者佔領，目前紐約警察局戰略反應小組已派出數百名警力抵達哥大外圍，有執法官員透露，哥大校園內至少有半數抗議者跟哥大毫無關聯。

綜合外媒報導，紐約市長亞當斯（Eric Adams）與紐約市警局官員在4月30日晚間的記者會中表示，哥大的教學大樓「漢密爾頓廳」（Hamilton Hall）被佔領是由「外部人士」煽動，這些人和哥大沒有任何關係，一些抗議學生並沒有意識到在人群中有「外部演員」。亞當斯強調，我們不能、也不會允許和平集會變成暴力事件，「我們不能等到局勢變得更加嚴重，這必須立即結束」。

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紐約警察局戰略反應小組目前有數百名警力抵達哥大校園外，不過紐約市警察局官員強調，除非哥大管理人員要求他們到場，否則警察將不會進入校園處理目前的財產犯罪和擾亂秩序的行為。

一名執法官員向《CNN》透露，哥大校園內至少一半的示威者與哥大無關，校園內抗議者的人數從250人到400人不等。該官員表示，雖然哥大沒有正式要求紐約市警察局提供援助，但一旦學校發出訊息，紐約警力就會準備介入。

紐約市警局員警在哥大附近戒護。（彭博）

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