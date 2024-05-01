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悚！流浪漢當街殺人「吃臉」 警驚見他吞下眼球、耳朵......

拉斯維加斯一名街友與男子起衝突，街友打倒對方後竟啃食男子的臉，男子最後傷重身亡。拉斯維加斯警方示意圖，與本文無關。（美聯社）

拉斯維加斯一名街友與男子起衝突，街友打倒對方後竟啃食男子的臉，男子最後傷重身亡。拉斯維加斯警方示意圖，與本文無關。（美聯社）

2024/05/01 00:30

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國內華達州拉斯維加斯（Las Vegas）近日發生一起駭人凶殺案，一名街友與男子起衝突，街友打倒對方後竟當街啃食男子的臉，男子最後因傷重身亡。目前該街友已依謀殺罪被逮捕。

綜合外媒報導，4月28日凌晨4點45分（台灣時間28日晚間7點45分）左右，警方於拉斯維加斯查爾斯頓大道（Charleston Boulevard）逮捕31歲的街友捷克（Colin Czech）。在此之前，警方接獲報案指查爾斯頓大道上有2名男子在打架，待警方到場後卻見到驚悚一幕，捷克蹲在一名倒地不起的男子旁邊，啃食倒地男子的臉部，還將耳朵和眼球吞下肚，受害者滿臉全是血，送醫後宣告不治。

捷克隨即被警方以謀殺罪逮捕。捷克向警方表示，是受害者先攻擊他，2人進而發生衝突。據悉，捷克被拘留時一度失去意識，他跟警方宣稱，自己已經「撐了5天不睡覺保持清醒」，因為「有東西試圖佔據他的身體」。目前捷克被關押在克拉克郡（Clark）拘留中心。至於受害者身分，警方並未對外公布，僅表示將進行屍檢釐清死因。

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