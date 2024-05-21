警訊！H5N1禽流感病毒現空氣傳播能力

造成世界各地鳥類禽流感病例數創新高的H5N1病毒正在迅速變異，新研究指出，部分變異株已進化出某種程度的空氣傳播性；示意圖。（路透檔案照）

2024/05/21 08:59

〔編譯陳成良／綜合報導〕今年3月，美國首次在乳牛中檢測出高度致病性的H5N1禽流感病毒，至5月疫情已蔓延至9個州。雖然這些乳牛之間的傳播方式仍然是個謎，但《自然通訊》（Nature Communications）期刊最近發表的一項研究卻顯示，H5N1 禽流感病毒的某些亞型已經具備有限的空氣傳播能力，引發了對其疫情潛在風險的關注。

據《每日科技網》（scitechdaily）20日報導，賓州州立大學的研究團隊在分析2022年曾在養殖水貂中爆發的H5N1病毒（2.3.4.4b分支）時，發現該病毒可以透過空氣傳播至雪貂。這是首次證實這個病毒亞型具備此種能力。

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賓州州立大學獸醫及生物醫學科學副教授·薩頓（Troy Sutton）指出：「雖然目前感染乳牛的H5N1毒株尚未證實具備空氣傳播能力，但我們的研究表明，同屬病毒家族的另一成員已經具備某種程度的空氣傳播性。」

這凸顯了持續監測這類病毒演化及其對其他哺乳動物（包括人類）溢出的重要性。「溢出」（spillover）在病毒學和流行病學中，是指動物病原體感染人類或其他物種的過程。

為了深入了解這一現象，研究團隊在未能獲得水貂爆發疫情後的病毒樣本情況下，利用公開的基因序列重建了病毒。隨後，團隊在雪貂身上進行了測試，結果顯示，經9天暴露後，病毒透過直接接觸傳播至75%的雪貂，而透過呼吸道飛沫則傳播至37.5%的雪貂。

薩頓解釋說，這種水貂病毒攜帶一個名為PB2 T271A的突變，該突變增加了病毒的複製能力，從而提高了其毒性和傳播性。當團隊移除該突變後，病毒的致死率和空氣傳播能力均有所降低。

值得注意的是，這些研究中的雪貂沒有任何流感免疫，而大多數人類已經接觸過H1N1和H3N2季節性流感病毒，這可能對H5N1變異株提供一定程度的交叉保護。

薩頓還強調，該研究中的水貂病毒傳播率低於典型的流感大流行病毒，這些病毒通常在3到5天內透過空氣傳播至75%到100%的接觸者。然而，隨著H5N1病毒的持續循環以及人類接觸的增加，其演化成為對人類有更大威脅的可能性也在增加。

這項研究是在賓州州立大學的Eva J. Pell高級生物實驗室進行，該實驗室經常接受美國疾病控制與預防中心（CDC）和美國農業部（USDA）的督導。

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