日本山形縣山林大火逾24小時 陸上自衛隊直升機救災

日本山形縣高畠町安久津地區的山區，從昨（28）日下午1點半竄出大規模山林大火，截至目前為止。已燃燒超過24小時，陸上自衛隊已出動直升機協助滅火作業。（圖擷取自@NeaAdminpr 社群平台「X」）

2024/04/29 18:21

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本山形縣高畠町安久津地區山區，從昨（28）日下午1點半竄出大規模山林大火，截至目前為止火勢尚未撲滅，已超過24小時，當地滅火工作仍在繼續。當局已疏散附近居民，尚未傳出人員受傷或民宅受損，陸上自衛隊也出動直升機滅火。

綜合日媒報導，山形縣的消防單位28日下午1點25分接獲通報，指出安久津地區山區冒出白煙，截至今（29）日下午2點半．火勢尚未得到控制。消防單位指出，延燒面積至少達18公頃，所幸未有任何人員受傷和建物受損，不過28日晚間有一名消防隊員疑似因為中暑送醫。

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高畠町公所已在28日晚間成立災害對策本部，並透過縣政府向自衛隊求援。目前山形縣、宮城縣、福島縣的3架防災直升機，以及陸上自衛隊的2架直升機，共5架直升機正進行滅火。

高畠町公所已指示火災附近居民疏散，總計有4戶人家撤離家園。住在附近的71歲居民木村春夫表示，「我一直住在這裡，但第一次遇見這樣的火災，真的只能依靠直升機了，希望能快點把火撲滅。」

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