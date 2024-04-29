日本山形縣山林大火逾24小時 陸上自衛隊直升機救災
莊文仁／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕日本山形縣高畠町安久津地區山區，從昨（28）日下午1點半竄出大規模山林大火，截至目前為止火勢尚未撲滅，已超過24小時，當地滅火工作仍在繼續。當局已疏散附近居民，尚未傳出人員受傷或民宅受損，陸上自衛隊也出動直升機滅火。
綜合日媒報導，山形縣的消防單位28日下午1點25分接獲通報，指出安久津地區山區冒出白煙，截至今（29）日下午2點半．火勢尚未得到控制。消防單位指出，延燒面積至少達18公頃，所幸未有任何人員受傷和建物受損，不過28日晚間有一名消防隊員疑似因為中暑送醫。
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高畠町公所已在28日晚間成立災害對策本部，並透過縣政府向自衛隊求援。目前山形縣、宮城縣、福島縣的3架防災直升機，以及陸上自衛隊的2架直升機，共5架直升機正進行滅火。
高畠町公所已指示火災附近居民疏散，總計有4戶人家撤離家園。住在附近的71歲居民木村春夫表示，「我一直住在這裡，但第一次遇見這樣的火災，真的只能依靠直升機了，希望能快點把火撲滅。」
【火事情報】山形県東置賜郡高畠町安久津付近から煙あがる林野火災4月28日 #山形 #高畠町 #火災 #山火事 #ゴールデンウイーク : 事件事故・災害速報ニュース https://t.co/yhX1fD84IF #NHK #山形県 #火事 まだ燃えてる延焼消火消防ヘリ pic.twitter.com/t39YeXel2A— 災害火災画像速報ニュース2 （@Gt8VUlzRG7buafO） April 28, 2024
きのう午後、山形県高畠町で大規模な山火事が発生し、現在も鎮火には至っていません。 きのう午後1時半ごろ、山形県高畠町安久津の山から煙が出ていると近くにいた人から消防に通報がありました。 火は広範囲に燃え広がり、防災ヘリなどが出て消火にあたりましたが、鎮火には至っていません。#山形県… pic.twitter.com/w9UqgbomX9— あきら （@whiskeyathome） April 29, 2024
【山形県高畠町林野火災に伴う災害派遣】— 陸上自衛隊東北方面隊 （@NeaAdminpr） April 29, 2024
東北方面隊は、山形県知事からの災害派遣要請を受け、令和6年4月28日（日）災害派遣部隊による活動を開始しました。#陸上自衛隊 #東北方面隊 #第６師団 #山形県 #災害派遣 #空中消火 pic.twitter.com/GWlyKwVW2W
今日、山形県高畠町の山林で山林火災、22時現在も部屋の窓から炎が見えます。高畠町の蛭沢湖からヘリで水を汲んで消火してましたが、日没と共にヘリでの消火は終わったようです。#山林火災 pic.twitter.com/yrnwMI8pC0— Koji@大黒組 （@MdHfIiXa4xLjbFp） April 28, 2024
【山形県高畠町林野火災】#第6師団 は４月２８日に山形県高畠町で発生した#林野火災において、#災害派遣活動 を実施中です。#第２０普通科連隊 が地上消火を準備しつつ、#第６飛行隊 が空中消火にあたっています。#地域と共に pic.twitter.com/Y2QhKRUcsU— 陸上自衛隊 第６師団 （@Jgsdf_nea_6dpr） April 29, 2024