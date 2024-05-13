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中國學者瘋「洋頭銜」？歐洲自然科學院遭爆是「買賣學術機構」

近年中國多位學者、社會人士獲「歐洲自然科學院院士」頭銜，「歐洲自然科學院」被質疑是山寨機構，花人民幣40萬即可獲得頭銜。（擷取自影片）

近年中國多位學者、社會人士獲「歐洲自然科學院院士」頭銜，「歐洲自然科學院」被質疑是山寨機構，花人民幣40萬即可獲得頭銜。（擷取自影片）

2024/05/13 19:29

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國學術界近年來興起一股「崇洋」風氣，許多學者熱衷於追求國外獎項和頭銜，以提升自身地位和影響力。包括多位中國學者獲頒「歐洲自然科學院」（EANS）院士頭銜，但近期有中國媒體質疑，EANS可能是山寨機構，只要支付鉅額費用，就能購買到院士資格，引發熱議。

香港《南華早報》13日報導，4月21日，EANS在北京舉辦盛大頒獎典禮，授予6位中國學者院士證書及金質徽章，並與諾貝爾獎得主、德裔美籍生物化學家蘇德霍夫（Thomas C. Südhof）合影。然而，此事引起中國媒體和學界質疑，擔心EANS的合法性、權威性以及其頒獎的品質。有人認為這只是一場金錢交易，而非真正的學術榮譽。

蘇德霍夫本人也表示，從未聽過EANS，且與其無任何關聯。他表示，是被邀請參加中國活動，並在不知情的情況下被利用。

此外，EANS於4月19日舉辦新晉院士授勳儀式，年僅34歲的西安青年田政成為最年輕院士，然而多家中媒體質疑EANS的真實性，將其批為「野雞大學」，僅滿足虛假頭銜需求。

調查發現，EANS號稱嚴格評審，但院士數量卻在短短一年內暴增逾3倍，引發網路流言「花40萬人民幣（約新台幣180萬元）就能買到院士」。多家媒體記者實際接觸中介機構，有人開價「18萬包過」。

中國科學院一位匿名科學家表示，研究人員雖然知道他們申請榮譽的真實價值，但被潛在利益所驅使。他透露，自己曾在3月收到邀請加入EANS的機構。

EANS是一家位於德國漢諾威的非營利性學術組織，成立於1987年，自稱擁有超過1700名院士，包括多位諾貝爾獎得主。然而，歐洲學術界廣泛認可的「歐洲科學院」為「歐洲人文和自然科學院」，成立於1987年，是歐盟國家科學院和法定科學顧問。

針對此事，中媒《紅星新聞》聯繫EANS中國代表處負責人吳繼華，他否認EANS接受金錢買院士的說法，並表示學院從未向申請者收取費用。他表示，EANS更像是一個真正的科學家俱樂部，只要科研成果真實獨立，對科學發展有重要貢獻，就有資格申請院士。

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