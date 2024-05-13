巴西洪災增至143死、逾125失蹤 當局撥款760億緊急預算救災

巴西最南端的南大河州（Rio Grande do Sul）自上月30日以來，連日遭到暴雨侵襲，引發嚴重洪災，死亡人數上升至143人，另有125人失蹤、將近54萬人流離失所。（路透）

2024/05/13 19:00

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕巴西最南端的南大河州（Rio Grande do Sul）自上月30日以來，連日遭到暴雨侵襲，引發嚴重洪災，死亡人數上升至143人，另有125人失蹤、將近54萬人流離失所。巴西政府11日宣布，將撥款121億巴西雷亞爾（約新台幣760億元）的緊急預算，投入南部救災行動。

綜合外媒報導，巴西國家氣象局13日指出，暴風雨持續肆虐南大河州地區，更提到當地情況「令人極度擔憂」，因為尚未消退的積水，導致河流水位持續呈上升。報導指出，南大河州多數地區仍浸泡在水中，損失財產目前難以估量，截至目前為止，有多達125人下落不明，當局也擔心死亡人數會繼續上升。

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不僅如此，在南大河州約1090萬的人口中，有超過53.8萬人因洪災流離失所。為了應對洪災危機，巴西政府11日晚間宣布，撥款121億巴西雷亞爾的緊急預算，投入南大河州各地的救災行動中；美國總統拜登（Joe Biden）也於同日表示，已經聯繫巴西政府表達願意提供協助。

另據報導指出，南大河州位於熱帶和極地大氣的地理交匯點，形成了時常出現強降雨或乾旱的天氣模式，當地科學家認為，由於氣候變化，這種模式正在加劇。巴西國家氣象局也提到，5月降雨至今不到2週，南大河州又一次進入警戒狀態，該州首府快樂港港（Porto Alegre）附近的瓜伊巴湖（Guaiba），恐將再上升到破紀錄水位。

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