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裝哭道歉假抑鬱 挪威奪77命殺人魔不滿「個人套房」告政府敗訴

2011年犯下震驚國際社會的爆炸槍擊案、造成77人死亡的挪威殺人魔布雷維克（Anders Behring Breivik，圖中右）控告政府侵犯人權，要求解除單獨監禁一案，昨（15）日獲判敗訴。（路透）

2011年犯下震驚國際社會的爆炸槍擊案、造成77人死亡的挪威殺人魔布雷維克（Anders Behring Breivik，圖中右）控告政府侵犯人權，要求解除單獨監禁一案，昨（15）日獲判敗訴。（路透）

2024/02/16 12:17

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2011年犯下震驚國際社會的爆炸槍擊案、造成77人死亡的挪威殺人魔布雷維克（Anders Behring Breivik）控告政府侵犯人權，要求解除單獨監禁一案，昨（15）日獲判敗訴。

《路透》報導，本案起於布雷維克今（2024）年1月依2012年入獄以來即遭到單獨監禁，第二度控告挪威政府侵犯其人權，即觸犯《歐洲人權公約》所訂之不人道待遇。

挪威法院15日宣判布雷維克敗訴，對此，挪威政府代表律師赫傑蘭（Andreas Hjetland）表示，判決結果顯示獄方對布雷維克的處置合法且專業確實。

報導指出，布雷維克日前曾在法院聽證會上流淚道歉並表示單獨監禁猶如夢魘，讓他每天都在考慮結束自己的生命。然而，這些證詞隔日即被心理醫師的評估所推翻，評估報告指出，布雷維克根本沒有抑鬱症狀，也沒有自殺傾向，一切心理狀況「良好」。

據悉，布雷維克是挪威信奉「白人至上」的極右派新納粹主義者，2011年犯下國際社會震驚的烏托亞島（Utoya）大屠殺，先用汽車炸彈殺害8人後，又持槍殺害69人，多數為挪威工黨青年營的參與者，最終造成77人死亡、近百人輕重傷，甚至引起世界各地新納粹種族主義者的效仿發起恐怖攻擊。

布雷維克2012年遭判刑21年，這已是挪威法律中最長的刑期，但法院評估布雷維克對社會的危害可選擇無限期延長監禁。布雷維克遭囚禁於挪威東南部林格里克（Ringerike）的一處高安全戒護監獄，大多數時間被單獨監禁，10坪牢房有2層樓高，且擁有單獨衛浴、廚房、客廳、健身房，平常除可以遊玩XBOX遊戲機外，還能養寵物鸚鵡。

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布雷維克日前曾在法院聽證會上流淚道歉，並表示單獨監禁猶如夢魘，讓他每天都在考慮結束自己的生命，卻被心理醫師評估一切心理狀況「良好」。圖為布雷維克牢房客廳。（法新社）

布雷維克日前曾在法院聽證會上流淚道歉，並表示單獨監禁猶如夢魘，讓他每天都在考慮結束自己的生命，卻被心理醫師評估一切心理狀況「良好」。圖為布雷維克牢房客廳。（法新社）

布雷維克平時除遊玩XBOX遊戲機外，甚至能養寵物鸚鵡。（法新社）

布雷維克平時除遊玩XBOX遊戲機外，甚至能養寵物鸚鵡。（法新社）

布雷維克遭囚禁於挪威東南部林格里克（Ringerike）的一處高安全戒護監獄，大多數時間被單獨監禁，10坪牢房有2層樓高，且擁有單獨衛浴、廚房、客廳、健身房。（法新社）

布雷維克遭囚禁於挪威東南部林格里克（Ringerike）的一處高安全戒護監獄，大多數時間被單獨監禁，10坪牢房有2層樓高，且擁有單獨衛浴、廚房、客廳、健身房。（法新社）

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