割頸案被害少年父親5點聲明 爭取班級裝求救鈴、授權學校安檢

割頸案被害少年父親（中）今天在板橋前區政代表石一佑（右）陪同下發表5項聲明。（民眾提供）

2024/02/03 12:02

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市國中生不幸遭割頸身亡，校方上月底為他辦公祭，國中生父親楊男強忍悲痛，今天發布五點聲明，感謝新北教育局將在部分學校各班設置緊急求救鈴，他希望推廣到全國，另外，希望高關懷學生能夠安置中介學校，也不要因轉校便塗銷刑案紀錄，授權校方對學生安檢，更爭取新國會將少年事件處理法修改排入議程，遏止悲劇再度發生。

新北市國中生割喉案被害男學生上月底公祭，包括教育部長潘文忠、新北市長侯友宜都到場致哀，潘文忠表示，未來若有類似曝險少年回歸校園時，可預先規劃一個過度期，安排輔導管理辦法，協助學校維護相關安全；潘當時強調，這段時間都在與教育團體討論，並全面檢視，將搶在新學期前，公布相關辦法、規範給學校。

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被害少年父親楊男，今天在前板橋區政代表石一佑陪同下對外聲明，首先感謝新北市教育局採納被害家屬對校園安全設備建議，據瞭解，新北市打算在部分學校各班設置緊急求救鈴，讓學生遇到相關危急事件可以透過鈴聲快速傳遞訊息及有效嚇阻作用。

他懇請政府相關單位能重視這項提議，能增加預算，讓全國每校各班均有緊急求救鈴，不要讓悲劇再度上演。

其次，楊父希望能夠將高關懷學生直接安置在中介學校，有專業教師指導，不要增加一般學校的負擔；另外，應保留偏差學生因涉案進入警局等相關刑事紀錄，不該塗銷，讓學校清楚了解行為偏差學生。

此外，更應該授予學校校長及老師相當管教權力，直接授權學校可對學生進行安全檢查，不要還需家長同意才可進行；楊父說，他認為所謂的人權，應該是在保障絕大多數人生命安全的前提之下，才是真正的人權。

最後，他期盼新國會能將少事法排入議程，重新審視及修法；據事後他了解，國小暴力事件11年來增加4倍，從這樣的數據顯示，台灣法律罰太輕，如果不從重量刑，法律縱容只讓壞人有可趁之機犯案，且也應該加重犯罪少年家長罰責，讓家長負連帶責任，而非只是罰款、口頭警告等事項，古云養不教，父之過，不也說明父母應擔負小孩子的教養責任？或者犯錯孩子家長只要說：「孩子會這樣，我也管不動啊！就沒事了？」希望遏止悲劇發生。

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