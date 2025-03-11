傅崐萁質詢嗆「什麼內閣」 卓揆一句話反殺「你代表中央政府？」

立法院今起處理總預算、財劃法修法覆議案，傅崐萁質詢時就台積電赴美投資一事嗆聲行政院長卓榮泰「什麼內閣阿」，被卓榮泰反問：「你這樣講話是代表中央政府嗎？」瞬間讓傅崐萁語塞。（記者劉信德攝）

2025/03/11 11:25

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院國民黨團總召傅崐萁去年4月率藍委赴中會見中國政協主席王滬寧，今年2月再赴香港參加旅展，自稱代表「台灣的中央政府」與香港官員洽談旅遊合作。立法院今起處理總預算、財劃法修法覆議案，傅崐萁質詢時就台積電赴美投資一事嗆聲行政院長卓榮泰「什麼內閣阿」，被卓榮泰反問：「你這樣講話是代表中央政府嗎？」瞬間讓傅崐萁語塞，頓了兩秒後，才不斷拍桌並表示，「我代表我們中華民國國會，中央機構，本席正式的告訴你，本席是中央機構」；卓榮泰則說，「我代表中央政府，我歡迎國內的廠商對全球的佈局」。

傅崐萁今日質詢時，要求各部會首長輪流上台，回答各部會預算是否有遭刪減，卻不讓對方有機會回答被刪凍預算造成的影響，隨即要首長換人，傅崐萁還不滿部會首長上台速度太慢，要求主持議事的立法院副院長江啟臣督促他們。

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在各部會首長答詢完以後，傅崐萁才讓卓榮泰上台答詢，並就台積電赴美投資一事不斷砲轟卓揆，講到激動處還嗆聲「什麼內閣阿」，結果被卓榮泰反問：「你這樣講話是代表中央政府嗎？」瞬間讓傅崐萁語塞，現場民進黨立委更不斷鼓掌叫好。

傅崐萁頓了2秒後才不斷拍桌並表示，「我代表我們中華民國國會，中央機構，本席正式的告訴你，本席是中央機構」；卓榮泰則表示，「我代表中央政府，我歡迎國內的廠商對全球的佈局」。

立法院今起處理總預算、財劃法修法覆議案，傅崐萁質詢時就台積電赴美投資一事嗆聲行政院長卓榮泰「什麼內閣阿？」，被卓榮泰反問：「你這樣講話是代表中央政府嗎？」（記者劉信德攝）

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