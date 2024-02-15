美中4大領域存在差距 中國「國師」朱鋒籲認清現實

中國知名國際關係學者朱鋒在演說中提醒，要認清美中競爭的真實現狀。（擷取自網路）

2024/02/15 16:51

〔編譯盧永山／綜合報導〕近日中國知名國際關係學者朱鋒的一段演說在網路上曝光，他在演說中提醒，要認清美中競爭的真實現狀，以及美中之間存在4大領域的差距。在北京高層要求唱好中國經濟，中國領導人習近平2月8日在春節團拜會上還大言不慚地說，「放眼全球仍然是風景這邊獨好」的情況下，朱鋒的演說內容格外引發關注。

綜合《大紀元時報》等媒體報導，根據北京大學校友網2月8日發布的消息，北京大學南京校友會於1月27日舉辦2024年迎新春聯歡活動，北京大學南京校友會會長朱鋒以「中美經濟」為題發表演說。

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現年60歲的朱鋒目前擔任南京大學國際關係學院執行院長、南京大學中國南海協同創新研究中心執行主任、中聯部當代世界研究中心特約研究員，並曾在美國布魯金斯學會、美國哈佛大學費正清研究中心、美國戰略與國際研究中心（CSIS）等國際知名學術機構擔任訪問學者，由於他學經歷豐富，因此被認為是中共國師一級的體制內學者。

在網路流傳的演說影片中，朱鋒開門見山斷言，「中美關係沒有5年、10年不可能有根本改善」，並指美國的中國政策已經改變，中國是21世紀的美國所面臨的最大戰略競爭對手，亦即最大的威脅、最大的潛在敵人。

朱鋒並坦言，美國在4大領域領先中國。首先是，美國在全球的科技創新和高精尖的製造業，依然處於領先的第一陣營；第二個陣營就是中高端陣營，包括歐洲、日本、南韓；而中國處在第三個陣營，正在從中低端走向中高端。

第二個差距是，美國的貨幣和金融霸主地位，因為美國不僅是世界最大的經濟體，美元仍然是世界最大的流通貨幣、儲備貨幣，全球的金融穩定離不開美元。朱鋒表示，人民幣講了這麼多年國際化，但人民幣在世界貨幣流通總量是3.3%，而美元在世界貨幣流通總量是62.8%。

第三個差距是，美國在全球有47個鐵桿盟友，包括歐洲、日本等世界主要經濟體；而中國的盟友是從伊朗到朝鮮（北韓）、委內瑞拉、到敘利亞等。

第四個差距是話語權。朱鋒說：「我們覺得我們這麼多年做得非常好，我們在全世界都說中國好，其實國際關係就像社會關係一樣，我們在全世界說我們是好人，別人就一定認為你是好人嗎？今天的中美力量競爭，不是簡單的力量對比，更重要的還有國際影響力。」

朱鋒還分析，去年中國經濟非常不好，原因就是美國對中國變臉。去年美中貿易下降21%，美國對中投資下降87%，去年中國吸引的外資退回到了1998年的水準。

針對朱鋒的演說，有網友指出，作為中國體制內官員，他所表達的事實和觀點，並未觸及到實質問題。社群媒體X網友 Daniel Fang表示，演講者身處國內，許多話沒辦法說，這可以理解，「其實造成今天中國經濟困境的最深刻原因在於政治體制上，一黨專制必然導致國家的落後和衰退，這是無數共產主義國家用他們的解體證實的。此外，就是習近平個人的野心，中美脫鉤這句話是中共當局打貿易戰時首先提出的，用這來威脅美國」。

Daniel Fang強調：「從體制制度上到用人上，中共所走的路線，本質上都是以和美國對抗、打敗美國為第一目標，因此人家憑什麼還要幫助你呢？你是豬，你就以為全世界都是豬圈了嗎？」

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