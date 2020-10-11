中國反美「國師」為留美兒子辦婚禮！ 金燦榮遭中網民酸爆

中國官方御用美國問題學者金燦榮（左一）近日傳出，在內蒙古錫林浩特為留美多年的兒子金君達（左三）舉行盛大婚禮，慘遭網友嘲諷「反美是工作，送兒赴美是生活」。（圖擷取自Twitter）

2020/10/12 00:32

〔即時新聞／綜合報導〕中國官方御用美國問題學者金燦榮近日傳出，在內蒙古錫林浩特為留美多年的兒子舉行盛大婚禮，慘遭網友嘲諷「反美是工作，送兒赴美是生活」；對此，金燦榮今（11）日指稱，不希望把家人的事扯到公眾討論，不會回應無聊和低格調的網上言論。

綜合媒體報導，中國「新浪微博」與推特近日瘋傳，中國人民大學國際關係學院副院長金燦榮與親家夫婦參加子女婚宴的照片，他從1992年到美國擔任訪問學者，之後長期研究美國政治和美中關係，對美國社會有相當程度瞭解，被指是中美對抗的「國師」，並一直扮演「反美先鋒」的角色。

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金燦榮長期以倡議「中美關係變差並不可怕」等論述聞名，他被網友挖出，過去在中國的節目說過「從小把孩子送到美國讀書，其實就是把他害了」，還常強調，中國目前在經濟和軍事力量上已不需要再顧忌美國。

金燦榮為子辦喜宴的照片曝光後，有許多網友紛紛轉傳表示，「生動詮釋了『工作反美、生活崇美』這一天朝時髦的生活潮流和方式。」、「美國那麼陰險，你讓兒子和兒媳婦去美國幹啥？」、「怎麼臉皮這麼厚呀……天天說美國不好，還讓自己兒子留美得個博士再回去…應該吐出來」。

據了解，金燦榮之子金君達赴美國留學取得波士頓大學政治學系博士學位，並曾在北京清華大學蘇世民學院擔任博士後研究員，現為中國社會科學院助理研究員。

金燦榮今回應港媒表示，「這些事太無聊了，後面應該有操作者集體行動，太low了」，並指他的兒子去年已從美國學成回國，目前正在工作。

金燦榮長期以倡議「中美關係變差並不可怕」等論述聞名，他被網友挖出，過去在中國的節目說過「從小把孩子送到美國讀書，其實就是把他害了」的言論，還常強調中國目前在經濟和軍事力量上已不需要再顧忌美國。（圖擷取自Twitter）

金燦榮之子金君達赴美國留學取得波士頓大學政治學系博士學位，並曾在北京清華大學蘇世民學院擔任博士後研究員，現為中國社會科學院助理研究員。（圖擷取自中國社會科學院網站）

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