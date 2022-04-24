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    親共學者張維為傳被打 中國網路一片叫好

    中國上海復旦大學教授張維為以積極讚頌中共官方聞名。（圖擷取自中國東方衛視YouTube頻道）

    中國上海復旦大學教授張維為以積極讚頌中共官方聞名。（圖擷取自中國東方衛視YouTube頻道）

    2022/04/24 18:42

    〔中央社〕以積極讚頌中共官方聞名的中國上海復旦大學教授張維為，近來傳出遭人毆打，引起熱議。事後，張維為僅表示，他近來都在家錄節目，未作說明。但中國網路卻出現一片叫好聲，充滿各種諷刺回應。

    有「國師」之稱的張維為被打的消息，至今無法獲得證實，諸如前環球時報總編輯胡錫進及一些網路寫手則直指為謠言。但這些闢謠者不但遭許多中國網民反嗆，不少人更直指，這件事的重點在於，張維為這種充滿「正能量」的御用學者被打即使是謠言，為什麼還會有這麼多人叫好？

    張維為被毆打的消息約在20日前後從微信傳出，來源是疑似一名復旦教職員與友人的對話。友人詢問教職員「你們復旦出事了？警察都出動了啊」，教職員則回應「張維為被一個青年教師打了」。這段對話被截圖後，在中國網路上被廣為流傳，甚至登上熱搜榜。

    由於沒有進一步訊息，張維為被打的消息隨後出現許多不同版本。其中包括，毆打者並不是青年教師，而是中年教師；還有人描述張維為被打後「嘴角有血痕」，甚至還傷及陰部等。在相關消息迅速傳播下，這一消息的點擊量超過500萬次，更曾進入微博熱搜排行榜。

    這一消息被瘋傳後，張維為在自己的微信朋友圈發布消息說，「疫情原因，整整1個月未能踏足復旦校園，在家裡學著自己錄『維為到來』（張維為自己的網路評論節目）」，被認為是在間接為自己闢謠。

    除此之外，一些立場親中共的網路寫手也質疑，上海處於封城狀態，復旦的「青年教師」是要如何毆打張維為？而胡錫進也發表文章聲援張維為說，「不管喜不喜觀張維為，總不能造人家謠啊」。

    然而，除了希望看到影像證據外，中國網友對張維為被毆打，絕大部分都表達了幸災樂禍的態度。其中有人說，這是上海封城期間最值得開瓶酒慶祝的事；有人則回應網路寫手和胡錫進說，張維為就不能在其他地方被打？張維為和你胡錫進「造了多少謠呢？自己數數」。

    還有人說，「復旦三傑」（指親共的復旦教授張維為、沈逸、陳平）還差兩個，煩一塊兒收拾，再加一個金燦榮；有人則說「打人不對，但打人渣沒有不對」；更有人呼應張維為對烏克蘭戰爭的親俄評論說，這「青年教師」不是打張維為，而是對張維為「採取特別軍事行動」。

    張維為長期以來鼓吹「中國崛起論」及「中國模式」的優越性，並直指中國挑戰甚至超越美國指日可待，以及中國應在全球建立話語權以壓制西方的圍堵。種種類似言論，使他成為親共學者中的代表性人物之一，同時成卻也成為爭議人物。

    2021年5月31日，中共中央政治局以「加強中國國際傳播能力建設」為題舉行集體學習，張維為成為這場學習會的主講人，使他從此被賦予了「國師」的光環，但也使他的爭議性進一步升高。

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