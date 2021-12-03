中國外交部副部長稱：中國是「當之無愧的民主國家」

中國外交部副部長樂玉成聲稱，中國是「當之無愧的民主國家」。（擷取自「環球網」）

2021/12/03 20:08

〔即時新聞／綜合報導〕中國外交部副部長樂玉成昨（2日）出席一場座談會時，稱中國「追求民主、發展民主的腳步從未停止」，中國人民「充分享有知情權、表達權、監督權」，更自誇「中國是當之無愧的民主國家」。

根據中國外交部公告，樂玉成昨在「中外學者談民主」座談會上致詞，他聲稱，中國的民主「是多數人、全體人民的民主」，中國人民「充分享有知情權、表達權、監督權」，中國的民主模式「符合本國國情，受到人民擁護」，「中國是當之無愧的民主國家」。

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樂玉成還批評，個別國家「打著民主旗號，在世界上搞各種小圈子，製造分裂和對抗」，「以民主領袖自居，召集什麼民主峰會」，對各國民主制度「說三道四，指手畫腳」，這是「假民主之名，行反民主之實」。

中媒《觀察者》報導指出，外媒《路透》在提問環節表示「中國全國人大不能直接選舉」、「中共黨員只佔全國人口不到1/10」，質疑中國沒有廣泛的民主，民眾也沒有發言權。

與會學者、中國復旦大學中國研究院院長張維為回應，此問題將民主與選舉劃上等號，「但中國的民主已經超越了這個階段」，「選舉的程序在很多國家的實踐中已經證明是可以被操縱的」。

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