為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    逾7成中國民眾認同自家夠民主 專家打臉：政府洗腦成功

    71％的中國受訪者認同中共政權已足夠民主，對此旅美的中國人權律師滕彪打臉稱，這樣的結果代表「政府宣傳洗腦成功」。（歐新社）

    71％的中國受訪者認同中共政權已足夠民主，對此旅美的中國人權律師滕彪打臉稱，這樣的結果代表「政府宣傳洗腦成功」。（歐新社）

    2021/05/08 15:24

    〔即時新聞／綜合報導〕國際非營利組織民主聯盟基金會（Alliance of Democracies Foundation）於5日發表「2021民主洞察指數」（Democracy Perception Index 2021），其中顯示71％的中國受訪者認同中共政權已足夠民主，對此旅美的中國人權律師滕彪打臉稱，這樣的結果代表「政府宣傳洗腦成功」。

    民主聯盟基金會5日釋出這份民調，針對全球53個國家和地區，於今年2月24日至4月14日進行調查，參與受訪者共5萬3194名。值得注意的是，有44％的受訪者擔心美國會威脅到其所屬國家的民主，對中國影響力抱存恐懼的人數則是38％。

    根據《美國之音》 報導，這份民調也顯示，來自中國的受訪者中，有85％認同民主重要性，甚至有71％的中國民眾認為「中國已經實現民主」。

    這個比例遠高於其他國家，全球認同自己國家實現民主的受訪者僅略微超過50％，而在普遍民主國家中，認同自家實現民主的受訪者比例都低於60％。

    不過這個民調結果較為主觀，報告作者之一的德沃（Fred DeVeaux）就曾表示，報告結果是受訪者的主觀理解，並非客觀呈現的事實。

    滕彪接受訪問時表示，會呈現這個民調結果，是因為中國沒有自由媒體，而民眾的言論自由也受箝制，不敢批評、不敢說中國不民主，他強調，中國社會受到越嚴格的管控，中國人民的覺醒就越難。

    滕彪點出，很明顯中國不是民主國家，卻有如此高比例的人認為中國已實現民主，最大的因素便是（中國）政府透過宣傳、教育來洗腦民眾，透過官宣來塑造自己的民主形象，甚至說得比西方民主制度更好。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    宋代石獅也得改口？ 北京公園介紹拿掉 「文革中」
    2021/05/07 16:35

    宋代石獅也得改口？ 北京公園介紹拿掉 「文革中」
    跌破眼鏡！ 2021最新全球5萬人民調：憂心美國威脅民主竟多過中國
    2021/05/05 21:19

    跌破眼鏡！ 2021最新全球5萬人民調：憂心美國威脅民主竟多過中國

    母親節看房 皇普好禮大放送
    修例加強控制！中共手伸高校基層 學者憂打壓學術自由
    2021/04/28 16:13

    修例加強控制！中共手伸高校基層 學者憂打壓學術自由
    王毅自稱中國民主、只是形式不同 專家批：荒謬、厚臉皮
    2021/04/28 13:58

    王毅自稱中國民主、只是形式不同 專家批：荒謬、厚臉皮
    全球14國超討厭中國！胡錫進：中國做錯什麼了嗎？
    2020/10/07 20:05

    全球14國超討厭中國！胡錫進：中國做錯什麼了嗎？
    國際今日熱門
    宋代石獅也得改口？ 北京公園介紹拿掉 「文革中」
    2021/05/07 16:35

    宋代石獅也得改口？ 北京公園介紹拿掉 「文革中」

    澳洲不延長對印度旅行禁令 下週起3次包機接回公民
    2021/05/07 17:05

    澳洲不延長對印度旅行禁令 下週起3次包機接回公民

    錯把除毛膏當刮鬍泡 澳洲男塗全臉後才知大事不妙
    2021/05/07 16:01

    錯把除毛膏當刮鬍泡 澳洲男塗全臉後才知大事不妙

    真的GG了！格鬥選手「不敵女友」 女上男下直接「搖斷寶貝」
    2021/05/07 16:41

    真的GG了！格鬥選手「不敵女友」 女上男下直接「搖斷寶貝」

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播