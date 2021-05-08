逾7成中國民眾認同自家夠民主 專家打臉：政府洗腦成功

71％的中國受訪者認同中共政權已足夠民主，對此旅美的中國人權律師滕彪打臉稱，這樣的結果代表「政府宣傳洗腦成功」。（歐新社）

2021/05/08 15:24

〔即時新聞／綜合報導〕國際非營利組織民主聯盟基金會（Alliance of Democracies Foundation）於5日發表「2021民主洞察指數」（Democracy Perception Index 2021），其中顯示71％的中國受訪者認同中共政權已足夠民主，對此旅美的中國人權律師滕彪打臉稱，這樣的結果代表「政府宣傳洗腦成功」。

民主聯盟基金會5日釋出這份民調，針對全球53個國家和地區，於今年2月24日至4月14日進行調查，參與受訪者共5萬3194名。值得注意的是，有44％的受訪者擔心美國會威脅到其所屬國家的民主，對中國影響力抱存恐懼的人數則是38％。

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根據《美國之音》 報導，這份民調也顯示，來自中國的受訪者中，有85％認同民主重要性，甚至有71％的中國民眾認為「中國已經實現民主」。

這個比例遠高於其他國家，全球認同自己國家實現民主的受訪者僅略微超過50％，而在普遍民主國家中，認同自家實現民主的受訪者比例都低於60％。

不過這個民調結果較為主觀，報告作者之一的德沃（Fred DeVeaux）就曾表示，報告結果是受訪者的主觀理解，並非客觀呈現的事實。

滕彪接受訪問時表示，會呈現這個民調結果，是因為中國沒有自由媒體，而民眾的言論自由也受箝制，不敢批評、不敢說中國不民主，他強調，中國社會受到越嚴格的管控，中國人民的覺醒就越難。

滕彪點出，很明顯中國不是民主國家，卻有如此高比例的人認為中國已實現民主，最大的因素便是（中國）政府透過宣傳、教育來洗腦民眾，透過官宣來塑造自己的民主形象，甚至說得比西方民主制度更好。

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