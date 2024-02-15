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惡搞吉野家超悽慘！私筷夾公用紅薑還PO網 日男判刑2年4月

日本一名35歲男子和朋友到吉野家用餐，竟捧著裝生薑的公用容器拿自己的筷子狂吃，一旁的朋友還把整個過程錄下來，放到網路上。（圖擷取自Ｘ）

日本一名35歲男子和朋友到吉野家用餐，竟捧著裝生薑的公用容器拿自己的筷子狂吃，一旁的朋友還把整個過程錄下來，放到網路上。（圖擷取自Ｘ）

2024/02/15 16:20

〔編譯陳成良／綜合報導〕日本大阪建築工人嶋津龍，前年9月在牛肉飯連鎖店吉野家，用自己用過的筷子，直接夾取公用容器內的紅薑狂吃，並拍片放上網，被控妨礙業務、損壞財物等罪。法院判決結果出爐，嶋津龍被判刑2年4個月，罰款20萬日圓（約新台幣4.1萬元），至於同行拍片放上社交平台的餐飲店員岡敏秀，早前已因「強行妨礙營業罪」，被罰款30萬日圓（約新台幣6.2萬元）。

綜合日媒報導，2022年9月29日凌晨3時15分至30分許，35歲的嶋津龍在大阪市住之江區吉野家用餐，孰料卻拿用過的筷子夾桌上容器的紅薑，並由岡敏秀拍片記錄，吉野家去年2月發現影片在網路上流傳後，不滿商譽受損決定，報警將2男逮捕。

法官在判決書中指出，被告的行為自私、有惡意，並無考慮會對吉野家造成負面影響，被告雖然有悔意，但有犯罪前科，規範意識低，刑事責任重。

2023年初，日本知名迴轉壽司連鎖店「壽司郎」也因一樁高中生惡搞事件，造成商譽嚴重被影響，市值也一夕蒸發160億日圓（約新台幣35億元），甚至來客數銳減。壽司郎因此向這名高中生提告求償6700萬日圓（約合新台幣1481萬元），不過去年8月前傳出，雙方已經和解，壽司郎決定撤告。

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