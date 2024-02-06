日餐飲又見「打工族恐攻」！ 火鍋店員工「對嘴擠奶油」片瘋傳

日本知名火鍋店一家分店的員工在內場廚房拿鮮奶油惡作劇，影片曝光後遭炎上。（圖截取自x平台@NewsBankJP1）

2024/02/06 21:41

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本餐飲不時傳出兼職人員或工讀生惡搞，類似情形被稱為「打工恐怖主義」（バイトテロ），一家知名連鎖火鍋店近日又傳出類似惡搞事件，員工拿食材玩樂「對嘴擠奶油」，更將過程PO上網。影片曝光後，總公司火速道歉急滅火，表示將會查明此事件。

綜合日媒報導，X平台近日瘋傳一段長達27秒的惡搞影片，顯示在餐廳內場廚房中，幾名身穿黑色制服的男性員工正在玩鬧，一名男性員工架住另一位員工，不讓他掙扎，更將疑似為餐廳所使用的「鮮奶油」食材擠入同事的口中，直到對方口中含下一大坨奶油才停下。

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據報導，此段脫序影片為當事者自行PO上網，更被日本網友查出此店為知名火鍋「涮乃葉」位於崎玉縣的一家分店。影片曝光後，迅速在社群平台上瘋傳，許多網友留言表示「有點傻，我不知道這有什麼好笑的」、「我認為這只是為了製造轟動，但我希望他們停止這樣做。我看的時候也覺得不舒服」。

對此，涮乃葉的母公司「SKYLARK HOLDINGS CO., LTD.」立即發表道歉聲明，澄清該影片拍攝於2月2日店家打烊之後，並表示影片中的「鮮奶油」為即將報廢的食材，消費者並不會食用到，並不會造成食安問題，更強調將會嚴肅對待此事件，為防止類似事態再次發生，將會嚴厲處分涉案員工，並強化員工教育。

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