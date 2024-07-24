菲關閉離岸博弈營運商 命外籍人士2個月內離境

路透社報導，小馬可仕決定查禁離岸博弈營運商（簡稱POGOs）。（法新社、資料照）

2024/07/24 15:00

〔中央社〕菲律賓移民局今天表示，總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）決定查禁離岸博弈公司後，當局已下令替離岸博弈營運商工作的外籍人士於2個月內離境。

路透社報導，小馬可仕決定查禁離岸博弈營運商（簡稱POGOs），理由是它們涉嫌與犯罪行為、人口走私和金融詐騙息息相關。小馬可仕命博弈監管機關於年底前關閉這些業務。

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移民局長陳辛戈（Norman Tansingco）發布聲明表示，外籍工作人員有59天時間離開菲國。這道命令預料影響2萬人左右，其中大多為中國公民。

陳辛戈補充說，這2個月期限過後仍滯留菲國的員工，將遭遞解出境。

中國駐菲大使館未立即回應路透社置評要求。

離岸博弈營運商於2016年開放，並在業者充分把握菲國自由的博弈法自禁賭的中國吸引消費者上門之下，於短短幾年間蓬勃發展。

在最巔峰時期，菲律賓有約300個離岸博弈營運商。然而COVID-19（2019冠狀病毒疾病）和轉趨嚴苛的稅務規定，迫使許多業者轉移陣地或從合法轉非法。僅42間大多為中企的業者保住執照，直接或間接聘僱了約6.3萬菲籍和外籍工作人員。

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