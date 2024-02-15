中外長王毅將出訪德法 時隔六年首入西班牙

中國外交部長王毅（見圖）將從明（16）日起至21日參加第60屆慕尼黑安全會議（Munich Security Conference），隨後出訪西班牙及法國，這也是中國時隔6年以來首次有外交部長訪問西班牙。圖為王毅今（2024）年1月出訪泰國。（歐新社）

2024/02/15 15:10

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國外交部今（15）日表示，外交部長王毅將從明（16）日起至21日參加第60屆慕尼黑安全會議（Munich Security Conference），隨後出訪西班牙及法國，這也是中國時隔6年以來首次有外交部長訪問西班牙。

中國外交部發言人毛寧今（15）日宣布，外交部長王毅將於2月16日至21日出席第60屆慕尼黑安全會議，隨後將訪問西班牙、法國，並在法國舉行中法戰略對話。

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據《海峽日報》報導，中方表示王毅將在德國慕尼黑安全會議的「中國專場」上，就建構人類共同共來社群及平等、有序的「多極世界」（multipolar world）的目標，發表中方立場。

中方指出，隨後王毅將在法國主持「中法戰略對話」（China-France Strategic Dialogue），並訪問西班牙。中方強調，西班牙此行為時隔6年首度的外長出訪，希望藉此鞏固中西互信基礎，強化友誼合作，並深化中西全面戰略夥伴關係。

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