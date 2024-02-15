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梅西因傷香港未出賽 中國央視疑釋出全面封殺訊號

中國官媒天氣預報節目中其代言白酒廣告也消失，疑釋出「全面封殺」訊號。（圖擷自微博）

中國官媒天氣預報節目中其代言白酒廣告也消失，疑釋出「全面封殺」訊號。（圖擷自微博）

2024/02/15 14:15

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕阿根廷球星梅西因在香港未出賽引發爭議，繼杭州、北京取消阿根廷足球國家隊3月訪中外，中國官媒央視體育節目片頭也刪除梅西影像，天氣預報節目中其代言白酒廣告也消失，疑釋出「全面封殺」訊號。

綜合港媒報導，梅西未出賽引發中國、香港大量民眾不滿，有眼尖網友發現，中國官媒央視體育頻道節目《天下足球》的片頭，梅西率領阿根廷在2022年卡達世界盃中舉起「大力神盃」的畫面被撤下，換上2014年德國擊敗阿根廷隊，贏得世界盃的畫面。

最近央視的天氣預報節目中，梅西所代言的白酒的廣告照片也同樣「被消失」。本月7日天氣預報中，當播到貴陽天氣時，背景圖片是梅西代言的白酒「赤水河酒」廣告，到了8日背景圖片卻變成貴陽的城市鳥瞰圖。

中國自媒體「如果是晴天呢」發文分析，梅西風波發展至今，連央視也出現些微轉變，顯示梅西已失去中國市場，問題是短期還是永久失去。

據了解，梅西本月4日因傷缺席香港賽事，7日在身體恢復的情況下於日本出賽，進一步引發中國與香港不滿。《環球時報》更發表社論，質疑梅西「做法有政治動機」，直指「香港有意打造盛事經濟，有外部勢力故意要藉此讓香港難堪」。

中國官媒央視體育節目片頭刪除梅西影像，疑釋出「全面封殺」訊號。（圖擷自微博）

中國官媒央視體育節目片頭刪除梅西影像，疑釋出「全面封殺」訊號。（圖擷自微博）

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