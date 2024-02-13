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俄羅斯人躲兵役逃到南韓 申請庇護數量爆增5倍

俄羅斯男性逃到南韓避免被抓去當兵，俄籍難民在韓國的申請數量爆增5倍。南韓仁川機場示意圖。（彭博）

俄羅斯男性逃到南韓避免被抓去當兵，俄籍難民在韓國的申請數量爆增5倍。南韓仁川機場示意圖。（彭博）

2024/02/13 10:06

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭後，由於戰事進展不順、傷亡嚴重，總統普廷頒布了部分動員令補充兵力，許多男性因此逃離國土避免被抓去當兵，其中有不少前往南韓尋求庇護，使得韓國的俄籍難民申請數量爆增5倍。

《韓國先驅報》報導，南韓法務部下轄的「出入境·外國人政策本部」資料顯示，2022年俄羅斯公民申請庇護的數量為1038份，2023年爆增為5750份，這個數字和1994至2019年俄籍人士申請庇護的總和差不多。

目前還不清楚有多少俄羅斯人在侵烏戰爭爆發後逃離出境，《BBC》曾估計可能有數十萬到數百萬人不等。《富比士》則引述俄國內部消息人士，指稱光是2022年就有60萬至100萬人跨越俄羅斯邊境出逃。

南韓去年一共收到了1萬8838份難民申請，俄羅斯人佔30％以上，接下來依次是哈薩克人的2094份、中國人1282份、馬來西亞1205人份、印度1189人份。

據了解，在南韓申請庇護的最常見原因是政治因素，例如不想入伍的有4580人，接下來分別是宗教問題2665人、特定團體人士1205人、和家人團聚887人、種族問題719人。

不過，想要在南韓獲得難民身分並不容易，2014年1月到2023年5月共有8.5萬人申請庇護，初步審核後就只留下4.7萬份，最終只有2.06％被接受，遠低於經濟合作組織成員國的平均值24.8％。

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