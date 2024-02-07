第一人稱視角！ 俄軍遭遇烏軍集束彈攻擊 四處逃竄

俄軍遭到烏克蘭軍隊集束彈攻擊。（圖擷自X）

2024/02/07 18:48

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭，烏克蘭武裝部隊收到來自西方國家的軍援後，戰局開始逐步扭轉，社群平台X近日流出一段影片，影片中的俄軍在森林中遭到烏軍的集束彈轟炸。

社群平台X帳號「@GwarWorin」PO出一段影片，影片中俄軍在烏克蘭某處森林中行走，突然一聲巨響，該名俄軍馬上躲在最近的一棵樹後方，接著集束彈的砲擊來襲，讓這名俄軍嚇得跌坐在地上，馬上開始逃竄。

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除了集束彈外，各國軍援的無人機在烏克蘭抵抗俄軍侵略戰爭中也扮演重要的角色，土耳其無人機大廠「拜卡防務公司」（Baykar Defense）執行長拜拉克塔（Haluk Bayraktar）日前接受《路透》訪問時提到，拜卡已在烏克蘭首都基輔附近建造工廠，並僱用500名員工，生產「旗手」TB2及TB3系列無人機。

russian walking in the woods ,,, gets hit by cluster munitions

SOUND WARNING pic.twitter.com/h0rawyAgC4 — GWAR69 ???????????????? （@GwarWorin） February 6, 2024

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