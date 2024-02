第一人稱視角！ 俄軍遭遇烏軍集束彈攻擊 四處逃竄

2024/02/07 18:48

祝蘭蕙/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭,烏克蘭武裝部隊收到來自西方國家的軍援後,戰局開始逐步扭轉,社群平台X近日流出一段影片,影片中的俄軍在森林中遭到烏軍的集束彈轟炸。

社群平台X帳號「@GwarWorin」PO出一段影片,影片中俄軍在烏克蘭某處森林中行走,突然一聲巨響,該名俄軍馬上躲在最近的一棵樹後方,接著集束彈的砲擊來襲,讓這名俄軍嚇得跌坐在地上,馬上開始逃竄。

除了集束彈外,各國軍援的無人機在烏克蘭抵抗俄軍侵略戰爭中也扮演重要的角色,土耳其無人機大廠「拜卡防務公司」(Baykar Defense)執行長拜拉克塔(Haluk Bayraktar)日前接受《路透》訪問時提到,拜卡已在烏克蘭首都基輔附近建造工廠,並僱用500名員工,生產「旗手」TB2及TB3系列無人機。

russian walking in the woods ,,, gets hit by cluster munitions

SOUND WARNING pic.twitter.com/h0rawyAgC4