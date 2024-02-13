超噁！ 日達美樂店員拍片「挖鼻屎揉進麵團」 總公司火速處分

日本一名達美樂披薩男店員在店內揉製麵團時，突然將自己的一隻手指挖進鼻孔內，再將這隻手指繼續去搓揉麵團。（圖擷取自@bakusai_com 社群平台「X」，本報合成）

2024/02/13 09:19

涂鉅旻／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本餐飲業再度傳出不衛生的「迷惑行為」，一名達美樂披薩男店員在店內揉製麵團時，突然將自己的一隻手指挖進鼻孔內，再將這隻手指繼續去搓揉麵團，事後他與同事更將這段過程拍成影片PO上網，引起巨大爭議，並在網上被瘋傳。對此，日本達美樂總公司已於昨（12）日晚間緊急處分涉事員工。

綜合日媒報導，拍攝這部惡搞影片的2名店員，為任職於達美樂在兵庫縣尼崎店的打工人員，影片則於12日凌晨2點左右在店內拍攝。從被瘋傳的影片可見，一名男店員身穿達美樂制服揉麵團時，一旁被同事詢問他幾點，他回答「已經2點了」，同事又問「那麼呢」？他隨即用一隻手指做出挖鼻孔，再將鼻屎戳進麵團裡的動作。

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事後2人將影片PO上網，立即在各大社群媒體引發「炎上」，許多網友紛紛砲轟2人不負責任的噁心行徑。對於這起惡搞風波，日本達美樂披薩總公司已於同日晚間緊急發表聲明表示，影片中的麵團是處於發酵前的階段，並於隨後24小時進行發酵，公司經調查後，已確認該麵團沒有被使用，而且立刻丟棄。

不僅如此，日本達美樂披薩總公司還下令，引發爭議的兵庫縣尼崎店即日起暫停營業，同時也會採取法律行動，針對涉案員工進行嚴格的處分，「對於給各位客人帶來不愉快和不便，我們深表歉意。今後，全公司也將盡力防止類似行為再次發生。」

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