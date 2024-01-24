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日本屁孩再現！拉麵店舔水壺蓋影片曝 網怒噴：白痴沒減少

日本屁孩在「山岡家拉麵」舔桌上水壺蓋，影片傳出引網友怒噴。（圖擷自社群平台「X」）

日本屁孩在「山岡家拉麵」舔桌上水壺蓋，影片傳出引網友怒噴。（圖擷自社群平台「X」）

2024/01/24 21:49

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕繼去（2023）年1月日本男高中生在日本知名迴轉壽司店「壽司郎」（スシロー）的「舔醬油瓶事件」後，近日再傳出有人在日本知名拉麵店「山岡家拉麵」（ラーメン山岡家）做出「舔蓋子」的行為。相關影片被上傳到社群平台，引發大批網友怒批「白痴沒減少」。

據日媒《週刊女性PRIME》報導，一名日本年輕男子疑似因為酒後亢奮，在「山岡家拉麵」舔桌上水壺的蓋子。影片在網路上流傳，批評也如潮水般湧來。

男子身分不久後被起底，是北海道一所美容學校的學生，而該學校經營的臉書粉專上甚至有這名學生的照片，校方在事發不久後即將照片刪除。一名校方人士透露，由於這起事件，該名學生將受到退學處分，未來校方也將加強輔導，呼籲學生避免做出類似的行為。

針對此事件，許多網友怒噴，「不能拿喝醉當藉口」、「顯然繼上次的舔醬油事件後，白痴並沒有減少」。也有不少網友感嘆，「唉，一個接一個」、「即使新聞一直報，事情還是會發生」、「這會是很重的賠償金」。

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