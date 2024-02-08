8年70萬根火柴搭艾菲爾鐵塔模型 金氏紀錄認違規失格
2024/02/08 23:57
〔編譯張沛元／綜合報導〕47歲的法國模型家普勞德（Richard Plaud）花了8年4200個小時與70.69萬根火柴，打造了一座比現有紀錄還高的艾菲爾鐵塔模型，並於去年底向金氏世界紀錄提出申請，盼能一舉打破紀錄成為新的全世界最高的火柴結構體。
但令普勞德吐血與大失所望的是，金氏世界紀錄甚至連看都沒看他的7.19公尺高的火柴艾菲爾鐵塔，就判定他的作品失格。
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根據金氏世界紀錄的規定，申請評比金氏世界紀錄的火柴結構體所使用的火柴，必須是一般大眾可購得、沒有可燃的火藥頭的火柴，而且火柴「不得被切割、拆解或變形到無法被辨認的地步」。
普勞德告訴法國媒體，他用的火柴的確是買來的，但因為受夠得自行一根根去掉火柴頭，於是直接找上法國的大型火柴製造商，直接跟廠商訂購一箱15公斤的去頭火柴棒，完全沒想到會因此失格。
此外，普勞德說，是因為他的火柴艾菲爾鐵塔是用膠水一根根黏著搭建起來的，因此被金氏世界紀錄判定「（火柴已）被切割到無法辨認」。普勞德氣得在臉書上大罵，「70.69萬根火柴一根根黏起來就不是火柴了？火柴（被我）切割得太過頭以致於看不出來是火柴了！！？」
既然破紀錄無望，普勞德如今退而求其次，希望能在今年夏天的巴黎奧運上展示他的火柴艾菲爾鐵塔；未料巴黎奧運組委會卻說，他們沒有那麼高的地方來展示普勞德的作品。