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醫生「暗網買兇」！FBI密告女友：要殺的人是妳

未婚夫在暗網以價值25000美元的比特幣買兇殺害女友，並要求殺手要將命案佈置成意外。示意圖。（法新社）

未婚夫在暗網以價值25000美元的比特幣買兇殺害女友，並要求殺手要將命案佈置成意外。示意圖。（法新社）

2024/02/05 00:16

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國喬治亞州（Georgia）的一位母親驚覺，她竟成為一場可怕的暗網謀殺計劃的目標，而凶手竟是她深愛的醫生未婚夫。據悉，未婚夫在暗網以價值25000美元的比特幣（近新台幣78萬）買兇殺害女友，並要求殺手要將命案佈置成意外。

根據《紐約郵報》報導，這位母親托妮亞（Tonya）是在2022年5月得知真相，當時52歲的未婚夫詹姆斯·萬（James Wan）因參加孩子學校活動不慎摔斷腳踝住院。然而，護士將在一旁陪伴的托妮亞帶至醫院的教堂與聯邦調查局（FBI）特工會面，令她震驚的是，FBI探員告訴她，「妳是一件謀殺案的目標，而嫌犯就坐在病房裡面。」並指出，詹姆斯在暗網公開謀殺托妮亞的任務，包括她的個資、照片和車牌號碼。

據了解，這一切都被暗網上的好心人發現並密報給FBI。而令人髮指的是，這並不是詹姆斯第一次企圖傷害未婚妻。托妮亞坦言，詹姆斯先前就曾因酗酒而對她施暴，甚至惡意酒駕傷害過她，「他躲在醫生白袍後面，做了很多事情卻逍遙法外」。

法庭審理揭露，詹姆斯當時將價值8000美元的比特幣（約新台幣25萬）作為頭期款轉帳給殺手，並要求將命案現場布置像意外，幾周後又陸續轉比特幣到殺手帳戶，總價值高達25000美元。

最終，詹姆斯在2023年10月承認上暗網買兇，意圖殺害未婚妻。然而，在今年1月22日被法官判處7年3個月有期徒刑。

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