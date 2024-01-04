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美國23州議會大廈接獲「炸彈威脅」 警方緊急疏散人員

美國當地時間3日上午，數個議會大廈收到炸彈威脅，讓警方緊急疏散大廈內人員。圖為密西西比州議會大廈。（美聯社）

美國當地時間3日上午，數個議會大廈收到炸彈威脅，讓警方緊急疏散大廈內人員。圖為密西西比州議會大廈。（美聯社）

2024/01/04 15:24

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國當地時間3日上午，數個議會大廈收到炸彈威脅，讓警方緊急疏散大廈內人員，事後警方在搜查州議會大廈後，並未發現任何爆裂物或可疑物品。一名官員透露，這項安全應變措施是由一封「群發電子郵件」觸發的，內容除了炸彈威脅，還恐嚇要要殺害州務卿和州議員。

綜合外媒報導，收到炸彈威脅的美國各州議會大廈，包括緬因州、喬治亞州、肯塔基州、密西根州、蒙大拿州、夏威夷州、愛達荷州、肯塔基州、密西西比州、康乃狄克州和奧克拉荷馬州。美國聯邦調查局（FBI）表示，各州警力立即疏散人員，並搜查州議會大廈，所幸沒有發現爆裂物或威脅物品，初步研判「惡作劇」的成分居多。

數個州的官員證實，至少多達23州的州務卿辦公室，收到了這封群發電子郵件，內容則寫著，「我在你們的州議會大廈放置了多個爆裂物，這些爆裂物被藏得很好，更將在幾個小時內就會引爆。我保證你們所有人最後都會被炸死。」部分州政府為求慎重，下令將議會大廈暫時關閉1天。

報導指出，再過3天就是美國國會大廈暴動事件週年，美國政府官員近期收到恐嚇威脅事件，有愈來愈多的跡象。司法部副部長摩納可（Lisa Monaco）上月接受訪時表示，「各領域公職人員收到的威脅愈來愈多，情況前所未見」；FBI則表示，將與各州執法單位加強合作，調查這些威脅的來源並採取行動。

針對有多個州議會大廈收到威脅，喬治亞州投票系統運行經理史特林（Gabriel Sterling），也於事後在社群平台「X」發文表示，「至於這件事是由誰發起，請大家不要急於下結論。2024年將有四處搗亂的人搬弄是非、散播不和的種子，他們想加劇緊張局勢，別讓他們得逞。」

密西西比州警方派出爆裂物嗅探犬徹底搜索，所幸並未發現任何爆裂物或可疑物品。（美聯社）

密西西比州警方派出爆裂物嗅探犬徹底搜索，所幸並未發現任何爆裂物或可疑物品。（美聯社）

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