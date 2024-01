美國23州議會大廈接獲「炸彈威脅」 警方緊急疏散人員

2024/01/04 15:24

李欣潔/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國當地時間3日上午,數個議會大廈收到炸彈威脅,讓警方緊急疏散大廈內人員,事後警方在搜查州議會大廈後,並未發現任何爆裂物或可疑物品。一名官員透露,這項安全應變措施是由一封「群發電子郵件」觸發的,內容除了炸彈威脅,還恐嚇要要殺害州務卿和州議員。

綜合外媒報導,收到炸彈威脅的美國各州議會大廈,包括緬因州、喬治亞州、肯塔基州、密西根州、蒙大拿州、夏威夷州、愛達荷州、肯塔基州、密西西比州、康乃狄克州和奧克拉荷馬州。美國聯邦調查局(FBI)表示,各州警力立即疏散人員,並搜查州議會大廈,所幸沒有發現爆裂物或威脅物品,初步研判「惡作劇」的成分居多。

請繼續往下閱讀...

數個州的官員證實,至少多達23州的州務卿辦公室,收到了這封群發電子郵件,內容則寫著,「我在你們的州議會大廈放置了多個爆裂物,這些爆裂物被藏得很好,更將在幾個小時內就會引爆。我保證你們所有人最後都會被炸死。」部分州政府為求慎重,下令將議會大廈暫時關閉1天。

報導指出,再過3天就是美國國會大廈暴動事件週年,美國政府官員近期收到恐嚇威脅事件,有愈來愈多的跡象。司法部副部長摩納可(Lisa Monaco)上月接受訪時表示,「各領域公職人員收到的威脅愈來愈多,情況前所未見」;FBI則表示,將與各州執法單位加強合作,調查這些威脅的來源並採取行動。

針對有多個州議會大廈收到威脅,喬治亞州投票系統運行經理史特林(Gabriel Sterling),也於事後在社群平台「X」發文表示,「至於這件事是由誰發起,請大家不要急於下結論。2024年將有四處搗亂的人搬弄是非、散播不和的種子,他們想加劇緊張局勢,別讓他們得逞。」

There have been multiple bomb threats to state capitols around the nation. So far Georgia, Kentucky, Michigan & Montana. Do not jump to conclusions as to who is responsible. There will be chaos agents sowing discord for 2024. They want to increase tensions. Don’t let them.