紐約跨年驚傳恐攻！滿載爆裂物車輛衝撞人群爆炸 已知3死5傷

紐約州羅徹斯特一場跨年活動發生疑似恐攻事件。（圖翻攝自X平台）

2024/01/03 00:14

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約州羅徹斯特（Rochester）一場跨年活動發生疑似恐攻事件，一輛裝滿爆裂物的汽車衝撞人群並引發爆炸，已知造成2人喪生、5人受傷；開車衝撞人群的犯人被送醫後也宣告不治，據稱犯人患有躁鬱症，警方則在其下榻的酒店發現遺書和日記。

綜合外媒報導，事發於1日凌晨12點50分（台灣時間1日下午1點50分），紐約羅徹斯特跨年音樂會剛結束，人群準備散場時，一輛福特SUV突然衝向人群，眾人見狀趕緊閃避，最後該車撞上一輛停放在路邊的三菱Outlander休旅車，當場引發爆炸，劇烈火勢嚇壞群眾，休旅車內一對夫婦當場身亡，另有5人被爆炸波及受傷。

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火勢花了一個多小時才順利撲滅，消防人員在已被燒毀剩下骨架的福特Expedition內找到10多個汽油罐，促使警方向聯邦調查局（FBI）通報，全案朝恐攻方向調查。警方透露，開車衝撞的犯人已確認身分，為來自紐約雪城（Syracuse）的艾弗里（Michael Avery），現年35歲，犯案後因傷勢太重緊急送醫，最後宣告不治，警方在其入住酒店找到遺書和日記，初判這是一起預謀犯罪。

消防人員在已被燒毀剩下骨架的福特Expedition內找到10多個汽油罐。（圖翻攝自X平台）

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