美加邊境賓利高速撞飛 墜地爆炸釀2死

美國與加拿大過境點「彩虹橋」22日發生嚴重車禍，現已排除恐怖攻擊可能性。（路透）

2023/11/23 10:18

〔即時新聞／綜合報導〕連接美國與加拿大、鄰近尼加拉瀑布（Niagara Falls）的過境點「彩虹橋」（Rainbow Bridge）22日發生離奇車禍，1輛高速行駛的汽車失控後衝撞路邊設施，隨後起火爆炸，車內2名乘客均當場死亡。

據《路透》報導，車禍引發恐怖攻擊疑慮，導致美加之間共4個過境點、水牛城國際機場（Buffalo International Airport）暫時關閉。

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數小時後，聯邦和州政府官員均表示，調查人員並未發現恐攻相關證據，事故原因尚待釐清，無法確認是意外事件或蓄意攻擊。

紐約州長侯可（Kathy Hochul）22日晚間表示：「目前沒有跡象表明發生了恐怖攻擊」強調未對公眾構成威脅。她補充，美國聯邦調查局聯合反恐任務小組（FBI Joint Terrorism Task Force）正與紐約州警合作，監控所有紐約州的過境點。

美國海關與邊境保護局（CBP）發布到社群媒體X（舊稱Twitter）的事故影片顯示，汽車自美國一側高速行駛，撞上物體後飛向空中，隨後墜毀、起火燃燒並爆炸。

駕駛和1名乘客在事故中喪生；1名海關與邊境保護局官員受到輕傷，接受治療後已經出院。

當局沒有透露2名罹難者的身分。美國有線電視新聞網（CNN）披露，駕駛是1名56歲男子，他與妻子乘坐要價千萬的賓利（Bentley）汽車，欲前往觀看知名重金屬樂團KISS的演唱會。

事故當下正值中東衝突升溫、全球恐攻頻發之際，及美國感恩節假期的旅遊高峰。加拿大公共安全部長勒布朗（Dominic LeBlanc）表示，加國政府嚴正看待這起事件，他很快將與美國國土安全部長進行商談。

CBP is working closely with @FBI, federal, state & local partners in response to a vehicle explosion at Rainbow Bridge which remains closed. Out of abundance of caution, CBP temporarily suspended inbound/outbound traffic at 3 other Buffalo crossings that have since reopened. pic.twitter.com/pTXyUsavRB — CBP （@CBP） November 22, 2023

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