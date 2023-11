美加邊境賓利高速撞飛 墜地爆炸釀2死

2023/11/23 10:18

〔即時新聞/綜合報導〕連接美國與加拿大、鄰近尼加拉瀑布(Niagara Falls)的過境點「彩虹橋」(Rainbow Bridge)22日發生離奇車禍,1輛高速行駛的汽車失控後衝撞路邊設施,隨後起火爆炸,車內2名乘客均當場死亡。

據《路透》報導,車禍引發恐怖攻擊疑慮,導致美加之間共4個過境點、水牛城國際機場(Buffalo International Airport)暫時關閉。

數小時後,聯邦和州政府官員均表示,調查人員並未發現恐攻相關證據,事故原因尚待釐清,無法確認是意外事件或蓄意攻擊。

紐約州長侯可(Kathy Hochul)22日晚間表示:「目前沒有跡象表明發生了恐怖攻擊」強調未對公眾構成威脅。她補充,美國聯邦調查局聯合反恐任務小組(FBI Joint Terrorism Task Force)正與紐約州警合作,監控所有紐約州的過境點。

美國海關與邊境保護局(CBP)發布到社群媒體X(舊稱Twitter)的事故影片顯示,汽車自美國一側高速行駛,撞上物體後飛向空中,隨後墜毀、起火燃燒並爆炸。

駕駛和1名乘客在事故中喪生;1名海關與邊境保護局官員受到輕傷,接受治療後已經出院。

當局沒有透露2名罹難者的身分。美國有線電視新聞網(CNN)披露,駕駛是1名56歲男子,他與妻子乘坐要價千萬的賓利(Bentley)汽車,欲前往觀看知名重金屬樂團KISS的演唱會。

事故當下正值中東衝突升溫、全球恐攻頻發之際,及美國感恩節假期的旅遊高峰。加拿大公共安全部長勒布朗(Dominic LeBlanc)表示,加國政府嚴正看待這起事件,他很快將與美國國土安全部長進行商談。

CBP is working closely with @FBI, federal, state & local partners in response to a vehicle explosion at Rainbow Bridge which remains closed. Out of abundance of caution, CBP temporarily suspended inbound/outbound traffic at 3 other Buffalo crossings that have since reopened. pic.twitter.com/pTXyUsavRB