婚宴爆炸釀63死182傷 新郎悲痛：我人生再也沒有幸福了

2019-08-19 09:25

〔即時新聞／綜合報導〕阿富汗首都喀布爾17日晚間一場婚禮遭自殺炸彈客襲擊，造成現場賓客63死182傷，雖然新郎埃爾米（Mirwais Elmi）與新娘都倖存下來，但兩人都悲慟不已，新郎更感嘆他人生裡再也不會幸福了。

據《BBC》 報導，埃爾米回憶起他在婚禮大廳裡迎接充滿微笑的客人，但過了幾小時後卻看到他們橫屍遍地。埃爾米說，「我的家人、我的妻子都很震驚，他們甚至無法言語，妻子則是當場昏倒。」

埃爾米痛苦地表示，「我失去了希望、我失去了我的兄弟、我失去了我的朋友、我失去了親人，我人生再也沒有幸福了。」埃爾米說，「我無法參加大家的葬禮，我感到非常虛弱...我知道這不會是阿富汗人最後的痛苦，痛苦將持續下去。」

新娘的父親透露，他的家族有14人在襲擊中喪生。23歲的婚禮嘉賓艾哈邁德（Munir Ahmad）躺在醫院病床上，他的表弟也是死者之一。艾哈邁德指出，當爆炸發生時，大家都在跳舞和慶祝，接著就是一片混亂，每個人都在哭喊著親友的名字。

伊斯蘭國已宣稱犯案，透露是一名「戰士」在大型集會中引爆了自己。阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）痛斥這起襲擊是野蠻的，與美國正在進行和平談判的塔利班同樣斥責伊斯蘭國的恐攻行為。

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