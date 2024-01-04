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伊朗遭恐攻！前指揮官悼念儀式連環爆釀95死 最高領袖喊「復仇」

已故伊朗革命衛隊指揮官蘇雷曼尼墓地附近3日連續發生2起爆炸案，造成至少95人喪生、逾200人受傷。（法新社）

已故伊朗革命衛隊指揮官蘇雷曼尼墓地附近3日連續發生2起爆炸案，造成至少95人喪生、逾200人受傷。（法新社）

2024/01/04 07:33

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗官員表示，已故伊朗革命衛隊（Revolution-ary Guards）指揮官蘇雷曼尼（Qasem Soleimani）墓地附近3日發生2起爆炸案，造成至少95人喪生、逾200人受傷，該國政府已宣布4日全國哀悼1天。

綜合媒體報導，伊朗國家電視台稱：「（伊朗東南部）克爾曼市（Kerman）發生恐攻事件後，政府宣布明天（4日）全國公開哀悼一天。」據了解，蘇雷曼尼逝世4週年紀念活動開始20分鐘左右，現場發生第一次爆炸，隨後再發生第二次爆炸。

伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）譴責事件為「令人髮指和不人道的罪行」；伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）則誓言對連環爆炸案進行報復。

哈米尼透過聲明表示：「殘忍的犯罪分子……必須知道從現在開始，他們將遭受最嚴厲打擊……毫無疑問，他們將受到殘酷的回應。」

伊朗衛生部長埃諾拉錫（Bahram Eynollahi）告訴國家電視台，死亡人數由最初公布的103人降至95人，並指出另有211人負傷。

伊朗過去曾指責以色列對其境內發動襲擊，但目前沒有任何跡象表明外國勢力參與了3日的墓地爆炸案。美國白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）強調，美國沒有發現任何以色列介入爆炸案的證據。

1名不具名的伊朗官員告訴伊朗通訊社（IRNA），「通往克爾曼烈士公墓的道路上，被放置了2枚爆炸裝置，並由恐怖分子自遠端引爆」。

爆炸案發生在伊朗東南部克爾曼市1座清真寺附近，該地是蘇雷曼尼的家鄉。支持者3日在蘇雷曼尼的墓地前聚集，紀念其逝世4週年。

美國2020年1月3日以無人機空襲伊拉克巴格達國際機場，擊殺當時62歲的伊朗革命衛隊「聖城部隊」（Quds Force）指揮官蘇雷曼尼，消息傳回伊朗後引發大規模反美示威。

蘇雷曼尼生前在伊朗極具影響力，可說是伊朗第二把交椅，同時是反美派系要角。時任美國總統川普（Donald Trump）強調，蘇雷曼尼在即將對美國外交人員發動攻擊之前被「終結」。

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