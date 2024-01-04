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伊朗及黎巴嫩傳噩耗 中東緊張局勢遽升

2024/01/04 04:45

〔中央社〕已故伊朗革命衛隊指揮的墳墓附近今天發生連環爆炸案，造成至少103人喪生，加上哈瑪斯第二號人物在黎巴嫩遇襲身亡，對於加薩戰爭擴散至整個中東的憂慮正在加劇。

伊朗國營媒體報導，已故伊朗革命衛隊指揮官蘇雷曼尼（Qasem Soleimani）的遇害4週年紀念儀式上發生連環爆炸案，波及在場悼念者，爆炸時間約相隔15分鐘，至少造成103死、逾200傷。蘇雷曼尼是在4年前遭美國無人機狙殺。

至今沒有團體坦承犯下此案，根據法新社檔案，這是伊朗自1978年以來死亡人數最多的爆炸案。伊朗官媒稱這起事件為「恐攻」。

此外，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）第二號人物艾魯里（Saleh al-Aruri）昨天才在黎巴嫩貝魯特遇襲身亡，各界普遍認為是以色列所為，而中東情勢在此前之早已非常緊張。

以色列與伊朗是長年死敵，哈瑪斯10月7日史無前例地突襲以色列南部後，引發加薩戰爭，伊朗支持團體在黎巴嫩、伊拉克、敘利亞和葉門境內的相關暴力事件隨之激增。

黎巴嫩和以色列邊境已發生多次致命交火，對於全球貿易至關重要的紅海地區航運遭到攻擊，美國領導的聯軍在伊拉克和敘利亞也遇襲。

截至目前為止，中東地區仍能避免發生更激烈廣泛的戰爭，但伊朗爆炸案已衝擊全球市場，導致國際油價上漲逾3%。

在艾魯里身亡後，德國政府已促請公民迅速離開黎巴嫩。德國外交部今天指出：「不排除局勢進一步惡化及衝突擴大的可能性。」1130104

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