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泰國台商買兇殺妻兒被捕 涉案者驚見退役少將、海豹教官

泰國張姓台商買兇試圖殺害妻兒等人。（圖擷自「Thaicrime online」YouTube）

泰國張姓台商買兇試圖殺害妻兒等人。（圖擷自「Thaicrime online」YouTube）

2023/12/23 11:51

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕泰國中央調查局犯罪鎮壓部門和特種警察，22日突襲曼谷巴域縣68歲張姓台商（Feng-Hao Chang）住處將其逮捕，他涉嫌買兇殺害妻兒等人，幸好並未成功，同案被捕的另2名主嫌赫然是泰國退役海軍少將和海豹部隊前教官。

綜合泰媒報導，這起行動源於張姓台商兒子詹姆斯（James）的舉報。詹姆斯透露，他和父親、母親都是一間電子設備企業的董事，公司市值超過10億泰銖（約新台幣9億元），但由於父親挪用公司資金，因此他從去年開始控告父親20多起民事和刑事案件，同時要求董事會將父親除名。

孰料，詹姆斯近來感到遭到監視，擔心母親和自己的安危，連忙向泰國警方尋求幫助。3名殺手遭調查人員循線逮捕後，供出張姓台商以每人50萬泰銖（約新台幣45萬元）的價格，要求殺害妻子和兒子（詹姆斯）及妻兒所聘僱的律師，但張男最近降低費用，讓他們不想動手。

警方在收集證據並取得法院搜索令後，前往曼谷巴域縣抓獲張姓台商，同時還在曼谷叻甲挽縣逮捕64歲前海軍少將普拉凱普克（Prakaipruk Srifa），他曾擔任張姓台商公司的顧問。

普拉凱普克在本案中負責牽線，找上66歲的前海豹部隊教官特瓦拉特（Thewarat Mangkorn）行兇，其2006年因謀殺被判無期徒刑，最近才剛假釋出獄。特瓦拉特在接到委託後又「轉包」雇傭3名槍手，怎知卻因為張姓台商降低費用而翻車，特瓦拉特也在曼谷他威越他那縣落網。

張姓台商、普拉凱普克、特瓦拉特被捕時都相當驚訝，因為他們以為3名槍手已經動手了。據了解，雖然雇傭的殺手並未作案，但張男等3名主嫌仍將面臨謀殺未遂的罪嫌。

涉案的泰國退役海軍少將落網。（圖擷自MGR Online）

涉案的泰國退役海軍少將落網。（圖擷自MGR Online）

涉案的泰國海豹部隊前教官被捕。（圖擷自Central Investigation Bureau臉書）

涉案的泰國海豹部隊前教官被捕。（圖擷自Central Investigation Bureau臉書）

泰國警方釋出抓捕照片。（圖擷自Central Investigation Bureau臉書）

泰國警方釋出抓捕照片。（圖擷自Central Investigation Bureau臉書）

泰國中央調查局召開記者會說明案情。（圖擷自Central Investigation Bureau臉書）

泰國中央調查局召開記者會說明案情。（圖擷自Central Investigation Bureau臉書）

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