為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

德州內戰假訊息廣傳 BBC：微博成散播平台

中國社群平台流傳美國德州將與聯邦政府開戰的假訊息，不少中國網友對此幸災樂禍。（法新社）

中國社群平台流傳美國德州將與聯邦政府開戰的假訊息，不少中國網友對此幸災樂禍。（法新社）

2024/02/03 19:28

〔中央社〕隨著美國「孤星州」（Lone Star state）德州與白宮的非法移民邊界僵局愈形加劇，稱德州已正式宣戰以脫離美國的假訊息在中國廣為流傳。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，新浪微博似乎已經採取行動，限制這類內容出現。用標籤「#德克薩斯州宣布進入戰爭狀態」（#TexasDeclaresAStateOfWar）搜尋貼文，現在會顯示一份免責聲明，表示根據相關法律、法規和政策，無法顯示相關主題的內容。

不過，微博上仍能找到許多相關貼文。該熱門平台每個月有超過6億活躍用戶。

中國熱門媒體暗示，德州發生的事情導致的美國嚴重分裂，已擴大成為赤裸裸的現實。

2021年初以來有超過630萬移民非法進入美國，不僅創下新高紀錄，也加劇了美國總統拜登（Joe Biden）和德州州長艾波特（Greg Abbott）的對立僵局。

作為「孤星行動」（Operation Lone Star）的一部份，艾波特尋求封阻每個進入德州的入口，作法包括沿著伊格帕斯市（Eagle Pass）設置約30英里（48公里）長的帶刺鐵網障礙物。

美國最高法院1月作出不利艾波特的裁決，但這名共和黨人矢言安裝更多帶刺鐵網，以打擊他所謂的「入侵」。

中國社群媒體熱門貼文稱，艾波特正準備向美國聯邦當局開戰。

在熱門社群平台微博上，含有「#德克薩斯州宣布進入戰爭狀態」標籤的貼文獲得數以千次瀏覽及轉發。一些發文甚至來自擁有數百萬人追蹤的一名用戶。

美國之音（VOA）記者、中國網路假訊息查證專家文灝在社群媒體X表示，過去幾天中國網路上最熱門的美國相關新聞，就是德州州長向聯邦政府宣戰，但現實並未發生。「網民正在為他們所謂的『美國自我毀滅』歡欣鼓舞」。

中國網友廣傳德州軍事部（Texas Military Department）總部上方懸掛一面「有種就來拿」（Come and Take It）的旗子的照片，導致中國國內民眾以為德州在煽動獨立。其他在網路上流傳的，還有福斯新聞（Fox News）身穿迷彩服的自衛隊「捍衛邊界」的舊影片，而多支出現智利軍隊坦克的影片也被誤植為發生於德州。

網路審查使中國網友很難自己核實事實，因此許多微博用戶以為德州現在真的處於戰爭狀態。

媒體訊息使內戰的想法變得更加可信，因為中國官方媒體經常暗示，美國現今政治分歧如此兩極化，已瀕臨內部衝突。

自2021年1月美國國會山莊暴動以來，中國報紙多次使用「內戰」一詞。

外國媒體在中國大致上遭到封鎖，但外媒內容往往被精心挑選，將美國內部分歧的暗示內容加油添醋。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
美國內戰？中國社群媒體又放毒
2024/01/31 05:56

美國內戰？中國社群媒體又放毒
加拿大調查外國干政 「會讓中國很不安」
2024/01/22 05:30

加拿大調查外國干政 「會讓中國很不安」

羅斯福路首排「璞真宇見」珍稀2房
加拿大展開外國干預調查 駐中大使：這會讓北京「很不舒服」
2024/01/21 16:08

加拿大展開外國干預調查 駐中大使：這會讓北京「很不舒服」

國產MPV新霸主 現代CUSTIN幸福出遊
國際今日熱門

2024春節專區

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播