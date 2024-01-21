加拿大展開外國干預調查 駐中大使：這會讓北京「很不舒服」

加拿大準備展開對外國干預的調查，駐中大使直言「會讓中國很不舒服」。（路透資料照）

2024/01/21 16:08

〔編譯孫宇青／綜合報導〕加拿大準備展開有關外國干預調查的聽證會，加拿大駐中國大使梅倩琳（Jennifer May）近日表示，屆時揭露的許多假訊息和間諜活動，可能使中國政府深感不安。

《加拿大廣播公司》（CBC）20日報導，梅倩琳在「眾議院」節目訪問中表示，外國干預調查將於本月29日舉行首次初步公開聽證會，預計會歷時數月，將涉及假訊息、間諜活動等各種問題，其中許多問題可能會為中國帶來負面影響。

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在加中關係陷入數十年低谷之際接任駐中大使的梅倩琳不諱言：「這將會讓中國政府很不舒服」，但相關調查是整理加拿大與中國關係的重要一步。

這項調查是針對中方在2019年和2021年加拿大聯邦大選中的干預指控所發起，起初，加國自由黨政府無視反對黨施壓調查，但最終還是妥協，並在去年9月宣布重新任命魁北克上訴法院法官何格（Marie-Josee Hogue）負責調查。

保守黨華裔聯邦眾議員莊文浩（Michael Chong）及新民主黨議員關慧貞（Jenny Kwan），被指為遭受干預目標，將在聽證會上成為證人。

梅倩琳表示，加方曾與中國官員進行數次艱難對話，中國一再否認任何有關外國干預或間諜活動的指控；當前最重要的是，要努力保持彈性，並確保強大的民主制度準備好抵禦來自任何地方的威脅。

此外，她認為，雖然加中兩國關係面臨挑戰，但兩國仍有合作空間，例如加拿大的有毒藥物危機。加拿大已認定中國是製造芬太尼合成藥物的主要來源，芬太尼是加國絕大多數用藥過量死亡的原因。

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