為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

加拿大展開外國干預調查 駐中大使：這會讓北京「很不舒服」

加拿大準備展開對外國干預的調查，駐中大使直言「會讓中國很不舒服」。（路透資料照）

加拿大準備展開對外國干預的調查，駐中大使直言「會讓中國很不舒服」。（路透資料照）

2024/01/21 16:08

〔編譯孫宇青／綜合報導〕加拿大準備展開有關外國干預調查的聽證會，加拿大駐中國大使梅倩琳（Jennifer May）近日表示，屆時揭露的許多假訊息和間諜活動，可能使中國政府深感不安。

《加拿大廣播公司》（CBC）20日報導，梅倩琳在「眾議院」節目訪問中表示，外國干預調查將於本月29日舉行首次初步公開聽證會，預計會歷時數月，將涉及假訊息、間諜活動等各種問題，其中許多問題可能會為中國帶來負面影響。

在加中關係陷入數十年低谷之際接任駐中大使的梅倩琳不諱言：「這將會讓中國政府很不舒服」，但相關調查是整理加拿大與中國關係的重要一步。

這項調查是針對中方在2019年和2021年加拿大聯邦大選中的干預指控所發起，起初，加國自由黨政府無視反對黨施壓調查，但最終還是妥協，並在去年9月宣布重新任命魁北克上訴法院法官何格（Marie-Josee Hogue）負責調查。

保守黨華裔聯邦眾議員莊文浩（Michael Chong）及新民主黨議員關慧貞（Jenny Kwan），被指為遭受干預目標，將在聽證會上成為證人。

梅倩琳表示，加方曾與中國官員進行數次艱難對話，中國一再否認任何有關外國干預或間諜活動的指控；當前最重要的是，要努力保持彈性，並確保強大的民主制度準備好抵禦來自任何地方的威脅。

此外，她認為，雖然加中兩國關係面臨挑戰，但兩國仍有合作空間，例如加拿大的有毒藥物危機。加拿大已認定中國是製造芬太尼合成藥物的主要來源，芬太尼是加國絕大多數用藥過量死亡的原因。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
加媒：台灣選舉遭中國空前干預 加拿大應汲取教訓
2024/01/19 09:48

加媒：台灣選舉遭中國空前干預 加拿大應汲取教訓
防堵尖端科技流入中俄伊朗 加拿大擴大研究經費設限
2024/01/18 05:30

防堵尖端科技流入中俄伊朗 加拿大擴大研究經費設限

Global Mall 新春福袋抽巴黎、日本遊
救完孟晚舟鳥盡弓藏？ 華為裁北美「公關和政府關係」團隊
2024/01/07 12:19

救完孟晚舟鳥盡弓藏？ 華為裁北美「公關和政府關係」團隊
中國留學生立志返中報效祖國GG 加國以間諜疑慮拒發簽證
2024/01/06 20:37

中國留學生立志返中報效祖國GG 加國以間諜疑慮拒發簽證

大同3C黃金月 除舊佈新送４重好禮
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播