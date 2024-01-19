加媒：台灣選舉遭中國空前干預 加拿大應汲取教訓

台灣大選受中國前所未見的干預，台灣如何因應引起加拿大媒體關注。加拿大「真相電子報」、「全國新聞瞭望」這兩天相繼撰文引述台灣駐加拿大代表曾厚仁的分析和看法，籲加國各界正視中國對民主國家的干預。（資料照）

2024/01/19 09:48

〔中央社〕台灣大選受中國前所未見的干預，台灣如何因應引起加拿大媒體關注。加拿大「真相電子報」、「全國新聞瞭望」這兩天相繼撰文引述台灣駐加拿大代表曾厚仁的分析和看法，籲加國各界正視中國對民主國家的干預。

真相電子報（The Bureau）發行人庫柏（Sam Cooper）是加拿大知名調查記者，在主流媒體「環球新聞」（Global News）任職期間獨家揭露中國介入加國選舉，間接促成加拿大啟動外國勢力干預調查。

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庫柏16日撰文指出，曾厚仁在台灣選後向加國記者表示，「中國對台灣這次選舉的干預力道空前」；加拿大應從台灣對抗中國干預選舉經驗中，汲取教訓。

曾厚仁表示，台灣在2018年縣市長選舉中即注意到中共對台干預快速升高，利用認知作戰分裂台灣社會，從中得利。台灣立法院2019年底迅速通過反滲透法，明訂接受境外敵對勢力委託或資助從事公民投票相關活動者，最高面臨5年刑責。

台灣同時發現，北京在台成立媒體公司，起初主要報導新聞及社會議題，後轉為發布「假新聞」的武器，在選舉及國家安全事務上製造混亂。北京的努力並非毫無斬獲，但台灣仍展現傑出民主韌性，順利完成一場公認自由公平的大選，部分歸功於政府部門有效打擊假訊息的「222原則」。

庫柏指出，曾厚仁向加媒表示，賴清德當選總統後的兩天內，島國諾魯旋即與台灣斷交，顯然是北京報復手段，顯示其對諾魯貪腐政客的控制。未來數週，北京可能持續加大對台軍事威脅，台灣軍方正為最壞情況預作準備。許多台美軍事專家均認為，若北京決定發動攻擊，台灣軍隊須具備抵禦北京陸地部隊至少3週能力，直到美日聯合部隊加入戰鬥。

美國商務部前高階官員尼卡塔（Nazak Nikakhtar）向庫柏表示，北京將持續加大對台灣社會及經濟的影響，「中國肯定對民進黨勝利感到沮喪，中方也清楚它有能力利用分裂政府對台施壓，至少可以阻止民進黨走向獨立」。

18日在加拿大政治新聞媒體「全國新聞瞭望」（National Newswatch）網站刊出，加拿大世界新聞自由委員會（WPFC）暨自由撰稿人西爾弗（Janet Silver）的報導，標題是「我們準備好汲取民主和新聞自由的教訓了嗎」。

西爾弗在文中指出，美國智庫外交關係協會（Council on Foreign Relations）1月稍早宣布擴大有關全球民主未來的研究計畫；此宣布代表的是，今年全球有一半以上人口將投票，民主和報導選舉的新聞自由將備受考驗。但台灣1月13日大選顯示，透過有針對性的應對和強化假消息教育，民主和新聞自由可以受到保護。

西爾弗寫道，曾厚仁在渥太華舉行的新聞座談會上，談到台灣大選面臨來自中國的「空前干預」，但台灣「珍惜民主制度和新聞自由，不想以犧牲民主為代價來解決虛假信息」；台灣政府處理媒體假訊息，採取了「不犧牲新聞自由的方式」，其中包括「222原則」在內。

所謂「222原則」是：政府面對媒體虛假訊息，須在2小時內做出回應；回覆須控制在200個字內，且須包含2張圖片或圖表來解釋訊息錯誤原因。

西爾弗強調，當身處在加拿大觀察各地發生的事情時，絕不能將民主和新聞自由視為理所當然。台灣最近的選舉和台灣人民遭受的假消息攻擊，有很多值得學習之處；「正如曾厚仁問道：『你需要看到多少教訓呢？』」

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