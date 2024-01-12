網紅PO狼與羊寓言影片引熱議 網讚「整天亂大便」太寫實

網紅「林辰 Buchi」在社群分享一則短片，內容為「狼大王與三隻小羊」的寓言故事，片中描述有隻狼一直想進入農場吃掉小羊，卻又懼怕被牧羊犬咬傷，只能常常亂吼亂叫亂大便，甚至提議農場主人得將牧羊犬送進收容所。（圖擷自YouTube）

2024/01/12 14:38

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕明天就是2024總統、立委選舉投票日，YouTube網紅「林辰 Buchi」昨也在社群分享一則短片，內容為「狼大王與三隻小羊」的寓言故事，片中描述有隻狼一直想進入農場吃掉小羊，卻又懼怕被牧羊犬咬傷，只能常常亂吼亂叫亂大便，威脅農場主人得將牧羊犬送進收容所。所幸最終農場主人決定「一不做、二不休」，反而是選擇多養兩隻牧羊犬。這番故事曝光後也引發網友熱議，紛紛留言表示「太寫實了！整天亂大便！」、「每個人，遲早都會走上辱華這一條路」、「這個寓言故事有點太寫實了」。

「林辰 Buchi」昨在臉書及YouTube都PO出一段不到3分鐘的短片，內容描述在某處山上有座農場，在農場外有隻狼大王，一直想將農場的小羊吃掉，幸好農場不僅有柵欄，還養了一隻牧羊犬，狼大王雖然沒事就吼兩聲嚇嚇大家，也常常飛越柵欄進到農場繞繞，但看到牧羊犬還是會怕咬爛，就怕受傷會被隔壁的老虎吃了，因此大多只是示威一下，大個便就閃人。

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故事中指出，最近狼大王因為財務狀況沒搞好，家裡經濟亂成一團，實在餓得受不了，因此跑來跟農場主人溝通，並稱「這個農場自古以來都是我在管的，我決定大發慈悲給你兩條路選」，第一條是把牧羊犬送進收容所，牠就保證不吃小羊，雙方和平共處。

針對農場主人反問如果狼入侵怎麼辦，狼則聲稱相信牠就對了，並指「牧羊犬對我來說就是挑釁，你不要挑釁我阿」。農場主人則回應指狼常常亂吼亂叫亂大便，要怎麼相信牠。狼則擺出威脅的姿態回應。

之後農場主人追問第二個選擇，狼則提出將牧羊犬換成吉娃娃，並稱「吉娃娃才願意跟我溝通阿」。這時牧羊犬對狼大王吠了幾聲，狼則順勢稱「是你自己先挑釁我的。」在主人表示內部需要討論一下時，狼還不忘威脅「我不排除直接衝進去吃阿，留場不留羊」。

在討論過程中，吉娃娃稱「要理性溝通！牧羊犬整天汪汪叫挑釁，爛死了」，其他小羊則分別表示「不行阿，他有要跟你溝通的意思嗎」、「欸那個雜草都長出來了，飼料也越來越難吃了，」、「都快被吃掉了，你還在講飼料的事情」、「還有你不要再跳了」。農場主人則稱「我們要不要試試看，相信狼大王一次阿」，也有小羊附和「可以跟他建立友誼的橋梁」，另一隻小羊則開嗆「信你個鬼！你看隔壁農場阿」，不過又有其他網友質疑「那個農場主人把錢花在哪了」。

所幸在經過討論後，農場主人決定「一不做、二不休」，選擇多養兩隻牧羊犬，使得狼大王不敢越雷池一步，不敢隨便衝進農場裡大便。旁白配音在最後則說「或許，在狼大王眼裡，農場和牧羊犬只要活著，就是挑釁，看到牧羊犬在那邊，狼大王也只能先維持現狀，但狼大王的野心並沒有消失，農場主人也只好繼續嚴陣以待」。

這則影片曝光後也引發網友熱議，網友紛紛表示「謝謝林辰不畏出征做了這麼淺顯易懂的寓言故事」、「寫實又風趣, 太讚了」。也有網友指出，「吉娃娃還趁混亂跳過去又跳回來，真細節」、「我覺得我平常就是那隻在唸同伴的羊」、「終於看到有人能說出『中華民國存在就是挑釁』這種大實話了」、「裡面有一句『都快被吃了，你還在講飼料的事情』這句挺值得思考的，簡單的看，這句確實沒錯，但長遠來看，大野狼不會有消失的一天，所以沒有一天是不用擔心被吃掉這件事」、「大便飛過頭頂超跟上時事」等。

不過也有網友留言稱「故事都不用聽，看到畫面一片綠油油，大概就猜到了結論」、「對這段影片寓意和頻道當前的方向有點失望」、「我以為正常的選舉應該是支持自己的候選人，並表示其候選人優於其他人的特點，以爭取更多人的支持，而不是以隱喻/醜化/貶低對手的方式」、「現在問題的重點可能是…那隻牧羊犬不受控，不只看到狼會叫，整天都在叫。我提議換一隻正常點的牧羊犬」、「但是農場主人會把羊的飼料偷工減料，還要扒更多的羊皮，既然狼大王絕對不會消失，我想要選個比較有可能會照顧小羊的主人」、「拋棄無聊的意識形態對立，選一個真正願意著手提升軍備能力、提高軍費佔比GDP達到3%以上的總統，才是最好的選擇，棄藍綠保台灣」、「如果農場主人能夠不依靠牧羊犬，就能自己把狼王擊退的話，那何必還要擔心狼王翻越柵欄攻擊牧場呢？農場主人都把資源給了牧羊犬，裡頭的羊都快餓死光了，那養羊的目的又是如何呢？」。

對此也有網友反駁「農場主人如果可以自己擊退狼王，那怎麼不去當泰山，還養什麼羊勒？」、「幫補血，一個故事聽眾各自解讀，跳出來罵就多了」、「好多羊被洗腦的很徹底，說狼屎是主人拉的他也信」。

「林辰 Buchi」今日則在臉書再度發文，指「作品誕生，作者已死」，並說雖然詮釋權都早已交到大眾手中，但他還是必須說，「有人覺得我在『侮辱』某一方，但這真的不是我當初做這部片的初衷」。

「林辰 Buchi」也強調「看到因為各種詮釋的出現，而讓雙方開始發散各種醜化或侮辱的言論，老實說我心裡蠻不好受的。台灣是民主國家，我們有珍貴的民主作為後盾，讓我們可以自由地說出想說的話、自由地告訴大家我們的選擇，我不喜歡當有人勇敢地說出自己的想法時，反而還要被羞辱、被嘲笑，被貶低得一文不值」。

「林辰 Buchi」也說「如果真的接受不了對方的選擇，就試著去說服吧！說服不了的話，就提升自己的能力、收集更多的籌碼，再試著去說服吧！更別說，惡言相向從來就不是說服對方最好的武器，我們反而只會讓對方離我們越來越遠而已」、「總之，希望大家不要拿這部影片，當作羞辱另一方的武器」。

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