2024全球超級選舉年 美作家以台灣為例：「民主制度能否存續？」

「洛杉磯時報」今天刊登長期關注民主制度的學者、作家馬修斯（Joe Mathews）的評論文章，指出2024年是全球超級選舉年，包括台灣在內，共76個國家準備投票。文章以台灣為例，凸顯民主制度受到挑戰。（資料照，本報合成）

2023/12/29 15:35

〔中央社〕「洛杉磯時報」今天刊登評論文章，指出2024年是全球超級選舉年，包括台灣在內，共76個國家準備投票。文章以台灣為例，凸顯民主制度受到挑戰。

作者馬修斯（Joe Mathews）為長期關注民主制度的學者、作家，他是非營利媒體機構Zocalo Public Square的編輯兼專欄作家。這篇文章名為「2024年將是世界歷史上最大選舉年，民主制度能否存續？」

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文章指出2024年全球各地選舉，涵蓋76個國家、超過地球人口一半的42億人，但他提問「民主能否存續？」（Can democracy survive it?）

馬修斯指出，這個問題聽起來很憤世嫉俗，但「21世紀人們對民主制度的美好想像正在死去」。文章引用最新的全球研究報告指出，世界各地區民主力量都在衰退。民調顯示，特別是年輕人，全世界民眾普遍對民主制度感到幻滅。

文章指出，現有的選舉制度很少重振人們對民主的信心，選舉產生的正面改變太少，往往引發挫折感；此外，選舉還被威權統治者用來鞏固權力，分裂社會或引起暴力事件。

文章提到，選舉也會使民主國家容易受到外來攻擊，台灣就是一個明顯的例子。

他談到本月剛訪問台灣，儘管民進黨國際部主任趙怡翔告訴他，選舉本身是對抗中國的一種國家安全手段，「民主是我們最佳防禦方式」，但台灣的民主制度也受到挑戰。

馬修斯指出，民主制度也讓台灣顯得脆弱。他說，中國政府與其代理人利用台灣開放的政治環境，散布假訊息，讓人們對民主制度產生懷疑。中國的影響力及於社區，很多台灣的里長接受中國政府的招待去大陸旅行。

除了1月13日的台灣大選，這篇文章列出孟加拉、巴基斯坦、印尼、俄羅斯、烏克蘭、伊朗、南非、巴西、印度、歐盟、墨西哥、美國等將舉行投票的國家。他指出，一些國家選舉可能只是鞏固現有統治，有的可能加劇內部衝突。

「到明年底，所有的地球人可能會感覺經歷了一場漫長的選舉。」作者提到，越來越多年輕人對政府和選舉失去信心，但也可能因此激發人們去發展民主的新工具，以因應全球及地方的挑戰。例如有人在推動，用抽籤選出一般民眾擔任議會的抽籤式民主，目的是賦予公民更多權力。

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