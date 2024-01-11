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馬英九稱「必須相信習近平」 郝明義：印證國民黨兩岸主張

前國策顧問郝明義抨擊，馬英九表態兩岸關係必須相信習近平，「用最後一塊拼圖印證了國民黨的兩岸主張」。（圖片擷自郝明義臉書）

前國策顧問郝明義抨擊，馬英九表態兩岸關係必須相信習近平，「用最後一塊拼圖印證了國民黨的兩岸主張」。（圖片擷自郝明義臉書）

2024/01/11 11:13

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九日前接受德媒《德國之聲》專訪時，公開表示兩岸關係「必須相信習近平」。對此前國策顧問郝明義砲轟，馬英九言論「用最後一塊拼圖印證了國民黨的兩岸主張」。

郝明義11日上午在臉書貼文表示，欲角逐總統大位的國民黨總統候選人侯友宜，主張開放大量陸生來台就學、就業，同時重啟服貿，是要把台灣的經濟、民生鎖進中國。

他續指，以成為國會議長為目標、國民黨不分區立委排序第一的韓國瑜，竟稱「有飛彈的地方會被打最慘」，這是要解除台灣的防衛意志和力量。

他認為，差點促成藍白合的馬英九，說出「兩岸關係必須相信習近平」，是將台灣的未來交到習近平手上。

因此，郝明義強調：「把台灣的經濟命脈倚賴中共；把台灣的軍力解除到不抵抗；把台灣的未來交到習近平手上，這不是和平，而是投降。」

郝明義並補充，柯文哲自己也是中國希望出來競選的人，「清楚說明了這次大選的真正本質」。郝明義說：「我們不是在3個總統候選人之間選擇，我們是在台灣是我們的台灣，還是台灣成為習近平的台灣之間選擇。1月13日請一定要出來投票。」

郝明義呼籲：「請不要為了賭爛而不投票，或是因為賭爛而不思考就投票。請不要加大台灣成為習近平的台灣的機會。台灣是我們的台灣。不用誰把台灣還給你，台灣本來就是我們的。」

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