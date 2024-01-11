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馬英九提「相信習近平」惹議 許淑華：徐巧芯附和馬是對國軍最大侮蔑

民進黨台北市立委候選人許淑華。（資料照）

民進黨台北市立委候選人許淑華。（資料照）

2024/01/11 15:55

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九接受《德國之聲》專訪表示，就兩岸關係而言，必須相信中國國家主席習近平。對此台北市第七選區（松山、信義）民進黨立委候選人許淑華表示，徐巧芯竟然也附和馬前總統的論述，這是對國軍最大的侮蔑！

許淑華在臉書PO文表示，馬英九前總統在接受訪問時，竟然說出要「相信習近平」、 「台灣可以接受統一」，這種言論我想一般的台灣人都不能接受，而我的對手徐巧芯也附和馬前總統的論述，咒罵是台獨引起災難。

許淑華指出，徐巧芯還在當馬英九的發言人，卻忽略了台灣人的真實民意，既然是軍人的子弟，就更該知道台灣有今天的民主自由，是靠著國軍流血流汗對抗中國的侵略。造成海峽兩岸恐懼的主因，是中國不願意放棄武力犯台，是習近平要台灣同屬一中，徐巧芯跟馬前總統的說法，才是對國軍最大的侮蔑！

許淑華續指，是中國派軍艦接近台灣，是中國派戰機飛越海峽中線，這些挑釁的軍事行動都來自中國。但徐巧芯跟馬卻從未批評中國或習近平？為何徐巧芯跟馬英九不是去要求北京保證永遠不會使用武力？卻要追求和平的台灣人接受中國的戰機、戰艦不斷越界，武力威脅台灣？為什麼徐巧芯反過來譴責只是想要繼續自由安全生活的台灣人？

許淑華直言「台灣人1/13要站出來投票，讓徐巧芯這種唱和馬前總統言論的人知道他們錯了！台灣人拒絕習近平的兩岸同屬一個中國！台灣人拒絕統一！你手中的一票就是最好的聲明！」

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