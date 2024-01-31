美國內戰？中國社群媒體又放毒

中國社群平台流傳美國德州將與聯邦政府開戰的假訊息，不少中國網友對此幸災樂禍。（法新社）

2024/01/31 05:56

〔國際新聞中心／綜合報導〕中國透過社群媒體散播假訊息，已非一朝一夕，尤其是樂於散佈唱衰或不利美國或台灣等的假訊息，近日便有多名頗具影響力的部落客，發文散播有關美國邊境狀況的假訊息，聲稱由於非法移民問題，德州即將與聯邦政府開戰。

不少中國網友對此幸災樂禍，還扯到美國暗中支持台灣獨立，中國應該支持德州予以報復。但經查核後發現，有關德州與聯邦政府進入戰爭狀態的說法，根本毫無根據。

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美國之音（VOA）中文網30日報導，過去2天裡，宣稱德州州長宣布與聯邦政府開戰的消息，在「微博」等社群平台傳播。在一篇獲得超過2萬點讚、超過2000次轉發的貼文裡，微博部落客「平原公子趙勝」指稱，美軍和德州國民兵對峙，25個州派出國民兵支援，至少400輛悍馬車、72輛M2布萊德雷步兵戰車和48門M109自走砲，被送往德州「前線」，德州州長宣布進入「戰爭狀態」，德州與聯邦政府的戰事一觸即發。

「平原公子趙勝」還說，「美國內戰」已成為全球最熱門的話題，若干擁有大量粉絲的帳號也轉發此一訊息。儘管新華社等中國官方媒體並未傳播這項假訊息，但其他一些中國媒體在某種程度上還是跟進炒作。

據報導，德州州長艾波特（Greg Abbott）根本從未宣布該州進入「戰爭狀態」，網路上所謂戰車和武器被運往德州的說法，也沒有可信出處。美國之音發現，此說似乎最早出現在社群平台X上，發佈者為一名資訊部落客「摩根」（Arthur Morgan），但他並未提供此一說法的來源。VOA試圖聯繫摩根，但未獲回應。

摩根推文中運送坦克的照片，也在中國的社群平台上廣泛流傳，但美國之音發現，這些照片最早是由堪薩斯州國民兵於1月26日發布，表示這些坦克被運往德州的布立斯堡（Fort Bliss）參加軍事訓練，之後將被運往海外部署，與所謂德州與聯邦政府之間的「戰爭」無關。

這起事件的原委是，德州政府與聯邦政府近幾週來就邊境非法移民問題爆發衝突。此前，德州州長艾波特在常有非法移民湧入的邊境城市伊格帕斯（Eagle Pass）的一條河岸安裝刀片刺網，但拜登政府認為，這些刺網阻擋聯邦政府的邊境巡邏人員與非法移民接觸。聯邦最高法院22日裁決，聯邦政府有權剪斷德州部署的刀片刺網。

對此，艾波特指責聯邦政府未能有效保護邊境，因此宣布德州進入「被入侵」狀態，將動用國民兵等資源保護邊境。有25個州對此表達支持。

VOA指出，向來審查嚴格的中國社群媒體上，這些不實訊息並未被闢謠或懲處，反而以「熱搜話題」方式在微博等平台上傳播，不少網友對此叫好，為他們所認為的美國自我毀滅高聲歡呼，「全世界都希望美國分裂，天下苦美軍久矣！」還有人提議，為了報復美國對台灣提供軍事援助，暗中在政治上支持其獨立，中國也應該比照辦理，支持德州。

中國社群媒體散播美軍和德州國民兵對峙，內戰一觸即發的假訊息。（法新社）

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