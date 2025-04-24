傳淡水三協成遭「查水表」罰20萬 衛生局：有違規已開罰6萬

三協成餅舖日前暫停收連署書，傳出原因是被「查水表」挨罰20萬元，衛生局表示，無裁罰20萬元的紀錄，但有一件違規案開罰6萬元。（「罷洪！！刻不容楷」提供）

2025/04/24 19:30

〔記者賴筱桐／新北報導〕罷免國民黨籍新北市立委洪孟楷的公民團體「罷洪！！刻不容楷」今揭露，協助收件的淡水區三協成餅舖宣布停收連署書，是因為被「查水表」，挨罰20萬元，理由竟是「鹹蛋黃沒標示是鹹雞蛋還是鹹鴨蛋」。衛生局澄清，今年3月查獲該店販售逾期食品，已開罰6萬元；另芝麻蛋黃大餅使用「鹹蛋黃」僅標示「鹹蛋」，涉及標示不完整，將開罰3萬元。

「罷洪！！刻不容楷」領銜人方柏翔說，三協成餅舖過去是推動罷免連署的重要據點，但4月14日老闆突然決定暫停連署收件，罷團理解並尊重店家的想法，後來了解原因，店家被開罰20萬元，老闆也擔心後續還有消防、勞檢等問題，態度轉趨低調。記者致電三協成餅舖，店員說老闆不在，目前尚未取得回應。

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衛生局食品藥物管理科長楊舒秦表示，去年9月有民眾檢舉三協成餅舖的芝麻蛋黃大餅涉及標示錯誤，稽查後發現，該項產品實際上使用「鹹蛋黃」，但成分標示寫「鹹蛋」，經函文中央詢問，CNS國家標準對於鹹蛋與鹹蛋黃有明確定義，兩者是不同的東西，業者使用鹹蛋黃，就應該標示鹹蛋黃，將依法裁罰3萬元以上、300萬元以下罰鍰，並請業者改正標示，依照違規情節，原則上會開罰3萬元，正在行政程序中。

楊舒秦指出，調閱相關紀錄發現，今年3月三協成餅舖還有另一件裁罰案，有民眾檢舉店家販售過期食品，經派員稽查，架上販售的鳳梨酥，已超過上面標示的有效日期，違規屬實，依法開罰6萬元。

楊舒秦強調，公務單位依法行政，只要接獲檢舉將派員稽查，確認違規屬實就會開罰，與特定事件無關，且目前為止並未有開罰20萬元的紀錄。

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