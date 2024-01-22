加拿大調查外國干政 「會讓中國很不安」

加國駐中國大使梅倩琳（取自加拿大駐中國大使館X平台）

2024/01/22 05:30

加國駐中大使梅倩琳︰涵蓋假訊息、間諜活動等問題

〔編譯孫宇青／綜合報導〕加拿大屢屢揭發中國滲透其政治人物，進而干預加國內政，迫使渥太華當局決心啟動調查外國干預，即將在本月廿九日召開首場聽證會。對此，加國駐中國大使梅倩琳（Jennifer May，見圖，取自加拿大駐中國大使館X平台）廿日受訪表示，調查將涵蓋假訊息到間諜活動等多種問題，可能會使中國政府深感不安，但加國仍必須在雙邊關係的合作與韌性之間取得平衡。

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加拿大廣播公司（CBC）報導，在加中關係陷入數十年低谷之際接任駐中大使逾兩年的梅倩琳，在廿日播出的「眾議院」節目中表示，有關外國干預調查的初步公開聽證會，預計歷時數月，將涵蓋假訊息、間諜活動等各種問題，「這將會讓中國政府很不舒服」，但相關調查是整理加中關係的重要一步，「我們能夠解決所有這些問題，並真正理解這一切意味著什麼，對我們來說很重要」。

遭干預兩議員 將當證人

據了解，這項調查是針對中國被指控干預加國二○一九和二一年聯邦大選所發起。在野的保守黨起初要求執政自由黨政府，讓保守黨負責進行調查，但遭自由黨政府反對，去年九月才態度軟化，宣布任命魁北克上訴法院法官何格（Marie-Josee Hogue）負責調查。在首次聽證會上，被指為遭受干預目標的保守黨華裔聯邦眾議員莊文浩（Michael Chong），以及新民主黨眾議員關慧貞（Jenny Kwan），都將成為證人。

梅倩琳表示，加國曾與中國官員就其干預問題進行數次艱難對話，中方一再否認任何有關干預或間諜活動的指控；當前最重要的是，必須確保民主制度準備好抵禦來自任何地方的威脅。此外，她也認為，雖然加中兩國關係面臨挑戰，但雙方在加國的有毒藥物危機等方面仍有合作空間。加方已認定中國是製造芬太尼合成藥物的主要來源，芬太尼是加國絕大多數用藥過量死亡的主因。

台灣抗中認知戰 可能成主題

中央社報導，加國約克大學副教授沈榮欽曾表示，加國正深受中國干預之苦，在即將展開的外國干預調查聽證會上，台灣如何抵禦中國的假訊息和認知作戰，很可能會成為討論主題。

另一方面，台灣大選落幕後，中國持續對台施壓，包括利誘太平洋島國諾魯與台斷交，又警告對台展開「反顛覆、反間諜、反分裂鬥爭」行動等，台海局勢備受矚目。中央社報導，駐加拿大代表處十九日舉辦「台灣大選後使節團早餐座談會」，向各國駐加使館代表說明台灣大選對世界民主的意義，及台海局勢的發展，美澳日等多國公使均表達強烈支持台灣，加拿大聯邦多個政黨也派員與會，關注理念相近國家如何利用加國擔任「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）輪值主席國的機會，處理台灣與中國入會議題，以及中國對台介選如何提供加國借鏡。

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