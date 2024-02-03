中國警察非法上銬帶走實習律師趙孔亮 引眾怒後連忙徹查

中國實習律師趙孔亮遭協警非法上銬帶走，引起各界震驚。（彭博）

2024/02/03 13:37

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國西南政法大學碩士畢業的實習律師趙孔亮，近日在山東省菏澤市飯店房間內入住時，遭當地派出所協警（亦稱輔警，協助警務的臨時聘用人員，無獨立執法能力）非法上銬帶走，趙男事後在網路上發文維權，引起各界震驚，菏澤公安局見事情鬧大連忙徹查相關人員。

趙孔亮在遭受中國警方非法對待後，以「要求查房人員出示警察證後，我被背銬至派出所」為標題發文，他透露自己為了要去參加朋友的婚禮，1月30日在菏澤明冠峡幸福街派出所對面新開的飯店入住，孰料當晚10時50分左右，房間門突然被打開並闖入一群黑衣人士，要求趙孔亮等人把身分證拿出來檢查。

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趙孔亮認為，這幫男子深夜闖入態度惡劣，為首者警用編號為X開頭，屬於沒有單獨執法能力的協警，因此要求對方按照《警察法》規定，在辦案時先亮出警察證件，孰料卻遭黑衣人士叫囂嘲弄，接著他雙手還被強制壓在背後上銬。

趙孔亮遭到強行帶走時，外面氣溫為攝氏零下2度，他向協警反映時對方回應「活該」，但中國最高人民法院、最高人民檢察院、公安部「兩高一部」早就有規定，禁止對嫌疑人採取挨凍、挨餓、曝曬、疲勞等手段，更何況他並不算什麼嫌疑人。

趙孔亮被帶到派出所後，還遭協警非法搜身，民警（正式警察）也在沒有出示證件的狀況下就想做筆錄，他皆一一據理力爭，孰料卻屢屢遭到嘲諷，後來因為趙孔亮隔天要到朋友婚禮上當伴郎，才能夠獲得自由，他接著到菏澤市檢察院反映警方非法執法的問題，得到申訴不受理的回應，讓他不禁感嘆「這世界真的荒謬」。

趙孔亮的文章發出後引起各界關注，不少中國網友怒吼連實習律師遭受非法執法，都只能忍氣吞聲無法處理，那麼一般人真不知該怎麼辦了，還有網友感嘆這就是為什麼中國警察在人民心中形象那麼差的原因。

菏澤公安局見狀況不妙連忙出手，2月2日發布通報指出涉案2名協警已被辭退，派出所值班負責人竇某訓誡、民警張某記過。然而，中國微博針對「#菏澤警方通報協警銬走實習律師#」、「#被協警銬走實習律師發聲#」等2個標籤都採取冷處理方式，未登入無法查看帶有標籤的系列文章，顯然還是想為警方的醜態掩蓋一下。

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