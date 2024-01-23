中國唐山打人案黑道「保護傘」 公安分局長馬愛軍判刑12年

中國唐山燒烤店打人案引起國際關注，圖為主嫌陳繼志騷擾陌生女子被阻止後動手打人。（路透）

2024/01/23 15:54

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕還記得「唐山打人案」嗎？2022年6月10日晚間，中國河北省唐山一處燒烤店發生了令人髮指的事件，男子陳繼志在騷擾不認識的王女遭拒絕後，惱羞成怒和朋友痛毆王女一行人，隨著監視器曝光引起社會震怒，甚至受到國際關注，陳男最終被判入獄24年，幫派同夥也陸續遭到判刑，而替這些黑道當「保護傘」的唐山市公安局路北分局長馬愛軍，本月21日獲判12年有期徒刑。

綜合媒體報導，陳繼志犯案後黑道身分被連根拔出，檢調發現陳男等人從2012年以來，就在唐山等地以暴力、脅迫等方式，進行非法拘禁、鬥毆、傷害、搶劫、尋釁滋事、開設賭場等行為，最終除了陳男外，還有27名同夥涉及《反有組織犯罪法》被捕受審。

請繼續往下閱讀...

而陳繼志等犯罪分子之所以在唐山如此猖狂，正是因為上面有「保護傘」的存在，當局後續一共調查了15名公職人員，其中馬愛軍等8人遭到「留置（中國對瀆職官員的強制措施）」，河北廊坊市廣陽區人民法院，21日指稱馬愛軍涉嫌徇私枉法、受賄等罪嫌，判處12年有期徒刑。

不過，中國網友顯然認為這遠遠還不夠，直指當時被留置的其餘7名警務人員也必須儘快判刑，分別為唐山公安局路北分局機場路派出所所長胡斌、長虹道警務站副站長韓志勇、機場路派出所民警陳志偉、光明里派出所所長范立峰、光明里派出所副所長王洪偉、喬屯派出所副所長王志鵬、唐山公安交警支隊4級警長安迪。

陳男和朋友痛毆受害者一行人。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法