中國網友絕望！律師團揭國企與司法弊案 竟遭警方全面追捕

中國律師侯志濤等人揭發國企和法院勾結弊案，孰料卻遭公安全面追捕，走投無路下只能拍攝影片向廣大民眾求助。（圖擷自bilibili）

2023/12/24 13:20

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國北京市中聞律師事務所律師侯志濤、北京盈科昆明律師事務所律師唐林等人，揭發貴州省六盤水市水城區地方性國企和水城區法院勾結弊案，孰料卻遭六盤水公安全面追捕，侯志濤在走投無路下只能拍攝影片向廣大民眾求助，讓對岸網友看了十分絕望。

從中國網友不斷在影音平台嗶哩嗶哩（bilibili）轉發的影片中，可以看到侯志濤指稱他和團隊6個成員、合作律師唐林，在代理貴州洪瑞騰建築工程民營公司案件時，申請向六盤水市水城區預設森林旅遊開發公司（國企）執行債權，發現水城區法院有違法解凍後者資產的行為。

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侯志濤表示，水城區法院執行人員張男在處理過程中竟有4種身分，同時身兼審判員、執行員、承辦人、法官助理等等，律師團將此事在網路上曝光，並向相關機構、六盤水市中級人民法院反映，孰料隨即遭六盤水公安定調為「尋釁滋事」展開圍捕。

侯志濤透露，他團隊的大多數人、唐林律師、委託人都已被逮捕，涉案國企這時竟前來談判，指稱目前執行債權當中的6、7000萬人民幣（約新台幣2.6億元至3億元），他們願意拿1200萬人民幣（約新台幣5226萬）出來了結。

侯志濤痛斥，國企這種行為完全是在迫害債權人（民營公司）、迫害債權代理人（律師團），透過迫害的方式達到減少還款、不還款的目的。

侯志濤表示，他對此感到相當氣憤，但又沒辦法對抗，只能公開向社會求救，「請大家幫幫我們」。侯志濤透露，他之後隨時有可能被六盤水公安非法羈押，甚至是「被自殺」，這完全不是危言聳聽。

中國網友看到侯志濤的聲明後相當震驚，連忙協助轉發但又不斷被刪除，目前網路上只剩下討論度較少的後續轉傳影片，有網友不禁感嘆「懂法的都在網路上求助，那我們這些一般民眾怎麼辦啊」，也有人坦言自己生活在這樣的國度裡有一種深深的無力感。

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