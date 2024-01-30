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玩命從29樓挑戰跳傘！降落傘故障打不開 英男重摔慘死

近日泰國芭達雅驚傳一名外國男子挑戰高樓跳傘，卻因降落傘未能順利展開墜樓慘死。（圖翻攝自X平台）

近日泰國芭達雅驚傳一名外國男子挑戰高樓跳傘，卻因降落傘未能順利展開墜樓慘死。（圖翻攝自X平台）

2024/01/30 00:32

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕泰國芭達雅（Pattaya）近日驚傳一名外國男子墜樓慘死，經調查發現，死者為一名熱愛跳傘運動的網紅，時常拍攝非法闖入高樓大廈後依靠降落傘逃離現場的挑戰影片，不料這次卻發生意外殞命。

根據《每日郵報》報導，來自英國劍橋郡（Cambridgeshire）的33歲男子奧汀森（Nathy Odinson），本月27日晚間和一名泰國友人到芭達雅一棟29層公寓大樓樓頂拍攝夜間跳傘，奧汀森對著鏡頭說了幾句話後縱身一躍，沒想到降落傘未能順利打開，導致奧汀森重摔在地，友人見狀嚇到趕緊報警。

據悉，奧汀森先是撞上一棵樹後，重摔在地面，當地警方於當晚7點30分（台灣時間27日晚間8點30分）左右趕抵現場，奧汀森已因強大撞擊力道導致全身變形慘死。

有附近民眾表示，當時先聽到一聲巨響，接著聽到有女子尖叫才察覺事情不妙。事發大樓的保全則表示，奧汀森及其友人是趁他不注意時非法潛入該大樓並溜到樓頂，這不是奧汀森首次有潛入大樓展開危險跳傘計畫，保全公司已全力防範，但還是沒能阻止憾事發生。

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