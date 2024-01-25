中國網友崩潰！菲律賓宣布「除夕放假」 中國不放

菲律賓宣布2024年2月9日星期五為額外的「特別非工作日」，當年是農曆除夕，民眾可以用這個假期來慶祝中國新年，不過中國早已宣布當天不放假，對比之下，中國網友紛紛痛批「中國不如菲律賓」。（路透）

2024/01/25 13:05

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國官方喉舌新華社旗下的《參考消息》近日引述菲律賓《每日詢問者報》（Daily Inquirer）報導指出，菲律賓總統府18日發布第453號公告，宣布2024年2月9日星期五為額外的「特別非工作日」，民眾可以用這個假期慶祝中國新年。當天是農曆除夕，中國政府已宣布當天不放假，外界懷疑是因「除夕」與「除習」諧音有關，對比之下，中國網友紛紛痛批「中國不如菲律賓」。

根據中國過去的慣例，農曆新年假期是從除夕當天到正月初七，尤其除夕這天是1年之中最重要、最盛大的節日，很多一年到頭在外工作的人都會回家過年，除夕夜吃團圓飯、開心過大年。

請繼續往下閱讀...

但中國官方去年下半年發布通知稱，從2024年起農曆新年放假、除夕不放假，卻又同時聲稱鼓勵各單位落實「帶薪休假」制度，給員工除夕放假。官方的這個「除夕不放假」的通知傳出後，就一直引發民眾不滿。

在網路上這則「菲律賓除夕放假」消息的下面，網友紛紛留言吐槽「自己不放外國放，慚愧不」、「我們中國還不如菲律賓呢，除夕竟然沒放假」！

由於「除夕」與「除習」諧音，因此也有一些網友嘲諷，認為菲律賓「惡意放假」、「打臉不是這樣打的啊」，甚至稱菲律賓是「尋釁滋事」。

旅美華裔學者李恆青表示，農曆新年是很多亞洲人民共同的節日，菲律賓有很多華人，放假無可厚非，但習近平自己越來越迷信，打卦占卜，防政變。手下人為投其所好，將「除夕」的傳統假期取消，無非是與「除習」同音，暗指廢除習近平，「這倒讓外界看到習近平色厲內荏的內心深處，貽笑大方」。

菲律賓總統府在官網發布消息，指定2024年2月9日除夕當天為額外的「特別非工作日」，加上原來就指定2月10日大年初一也是「特別非工作日」，讓民眾可以輕輕鬆鬆歡慶「中國新年」。（圖擷取自菲律賓總統府發言人室官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法