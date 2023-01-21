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    「農曆新年」非中國獨有！ 南韓教授籲正名遭洗版

    徐敬德貼出多張留言截圖，表示在發起運動後收到許多公開留言及私訊洗版。（圖擷自Kyoungduk Seo臉書、歐新社；本報合成）

    徐敬德貼出多張留言截圖，表示在發起運動後收到許多公開留言及私訊洗版。（圖擷自Kyoungduk Seo臉書、歐新社；本報合成）

    2023/01/21 20:51

    相關新聞請見：

    大英博物館慶「韓國」農曆新年 慘遭中國出征刪文

    〔編譯陳成良／綜合報導〕農曆新年（陰曆年、春節）並非專屬於中國，韓國誠信女子大學教授徐坰德19日在臉書發起正名運動，呼籲大家把春節的英文譯法，從「Chinese New Year」 （中國新年、中國春節）改為「Lunar New Year」，卻遭大批疑似中國網友洗版辱罵！

    徐坰德日21日貼出多張留言截圖，表示收到許多公開留言及私訊洗版，內容包括指控「韓國剽竊中國年節」、「年節是中國人發明的」及各種辱罵，但他主張，中國所稱的「春節」與韓國過年在稱呼及由來都不同，不該將亞洲普遍擁有的傳統文化統稱為源自中國的文化。

    徐坰德日在臉書的發文中指出，世界各地多將農曆年稱為中國年（Chinese New Year），但農曆年不只是中國特有的文化，也是韓國、越南、菲律賓等亞洲國家的傳統節日，在英文中以Chinese New Year稱呼欠妥，呼籲以Lunar New Year作為正式名稱。

    他指出，西方國家主要城市的中國城在農曆年間會以Chinese New Year名義舉辦年節活動，主流媒體也多以Chinese New Year介紹農曆年文化，可能造成觀眾誤解；不只Nike、Apple等知名國際品牌官方網站，連聯合國發行的郵票也以Chinese New Year稱呼農曆年，令人感到遺憾，因此決定今年發起農曆年英文改稱Lunar New Year的運動。

    徐坰德指出，西方國家主要城市的中國城在農曆年間會以Chinese New Year名義舉辦年節活動，主流媒體也多以Chinese New Year介紹農曆年文化，可能造成觀眾誤解；不只Nike、Apple等知名國際品牌官方網站，連聯合國發行的郵票也以Chinese New Year稱呼農曆年，令人感到遺憾，因此決定今年發起農曆年英文改稱Lunar New Year的運動。

    為避免爭議，澳洲最大城市雪梨，2019年已正式將「Chinese New Year」更名「Lunar New Year」，而泰國為了促進國內旅遊業發展，一改「只紀念不放假」，2021年首次將「農曆新年」列為泰國法定假日。

    此外，美國加州去年通過一項法案，從今年開始，Lunar New Year（農曆新年）第一天（大年初一）列為該州法定假日，為美國首開先例。

    韓國總統尹錫悅伉儷21日透過視訊發表春節賀詞，向國人拜年。（取自韓國總統府官網）

    韓國總統尹錫悅伉儷21日透過視訊發表春節賀詞，向國人拜年。（取自韓國總統府官網）

    徐敬德貼出多張留言截圖，表示在發起運動後收到許多公開留言及私訊洗版。（圖擷自Kyoungduk Seo臉書）

    徐敬德貼出多張留言截圖，表示在發起運動後收到許多公開留言及私訊洗版。（圖擷自Kyoungduk Seo臉書）

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