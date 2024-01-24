為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

菲律賓、越南將簽海上合作備忘錄 建立「制中聯合陣線」

菲中兩國近來頻頻在南海爆發衝突，中國海警不僅阻撓菲國執行仁愛暗沙運補任務，甚至在黃岩島附近驅趕菲國漁民，要求菲國漁民將捕獲的海貝扔回海中，才能離開。（美聯社檔案照）

菲中兩國近來頻頻在南海爆發衝突，中國海警不僅阻撓菲國執行仁愛暗沙運補任務，甚至在黃岩島附近驅趕菲國漁民，要求菲國漁民將捕獲的海貝扔回海中，才能離開。（美聯社檔案照）

2024/01/24 00:57

〔國際新聞中心／綜合報導〕為抗衡中國在南海耀武揚威，菲律賓和越南正加強海上安全合作。越南外交部常務副部長阮明武（Nguyen Minh Vu）23日訪問菲律賓海岸防衛隊總部，菲國總統小馬可仕也預定下週訪問越南，雙方將簽署一項海上合作備忘錄，升級兩國海巡隊合作，被解讀為藉此建立應對中國的聯合陣線。

菲、越兩國自2018年開始擬定這份備忘錄，以「強化兩國海巡隊的戰略夥伴關係與合作，以促進、維護並保護雙方在東南亞地區的共同利益」。阮明武率領的代表團與菲方討論這份諒解備忘錄，並聽取菲律賓海巡隊在南海活動和參與海上安全行動的簡報。

菲律賓每日詢問報（Philippine Daily Inquirer）和有線電視新聞網菲律賓台（CNN Philippines）報導，這類協議將使雙方更容易管理爭議水域的衝突，並「根據國際法原則、兩國法律及越南和菲律賓都加入的國際公約」展開海上活動。

此外，菲律賓海巡隊發言人巴里羅（Armando Balilo）說，菲越兩國可能建立一條溝通熱線，以便協調應對兩國漁民失蹤的事故。

小馬可仕去年8月送別時任越南駐菲大使黃輝忠（Hoang Huy Chung）時說，期待與越南簽署協議，加強南海海上合作，攜手應對「共同挑戰」。

菲中兩國近來頻頻在南海爆發衝突，中國海警不僅阻撓菲國執行仁愛暗沙運補任務，甚至在黃岩島附近驅趕菲國漁民，要求菲國漁民將捕獲的海貝扔回海中，才能離開。

至於越南，近年來也持續與美國拉近關係，美國總統拜登去年9月對越南進行國是訪問，兩國關係也提升至「全面戰略夥伴關係」，並發表聯合聲明，強調堅定支持依國際法和平解決爭端，不使用威脅也不動用武力，以維護南海的航行和飛越自由，以及暢通無阻的合法商貿行為。

菲律賓總統小馬可仕預定下週訪問越南，雙方將簽署一項海上合作備忘錄，升級兩國海巡隊合作，被解讀為藉此建立應對中國的聯合陣線。（美聯社檔案照）

菲律賓總統小馬可仕預定下週訪問越南，雙方將簽署一項海上合作備忘錄，升級兩國海巡隊合作，被解讀為藉此建立應對中國的聯合陣線。（美聯社檔案照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
中國海警驅趕菲漁民 菲官員：挑釁！將加強黃岩島巡邏
2024/01/23 06:29

中國海警驅趕菲漁民 菲官員：挑釁！將加強黃岩島巡邏
小馬可仕向賴釋善意 菲學者︰藉機深化台菲經濟關係
2024/01/23 05:30

小馬可仕向賴釋善意 菲學者︰藉機深化台菲經濟關係

阿茲海默症有前兆？十大警訊與預防
新聞360》菲政壇嗆「檢討一中」！3路線切割北京掀「連鎖效應」？
2024/01/19 19:16

新聞360》菲政壇嗆「檢討一中」！3路線切割北京掀「連鎖效應」？
中嗆菲總統「多讀書」被批下流低級 毛寧再回嗆：完全正當必要
2024/01/18 17:12

中嗆菲總統「多讀書」被批下流低級 毛寧再回嗆：完全正當必要

歐肯威士忌聯名紅點設計師打造新春禮盒
反制中國！菲盼與日敲定「相互准入協定」允許在對方領土部署軍隊
2024/01/16 20:36

反制中國！菲盼與日敲定「相互准入協定」允許在對方領土部署軍隊
中國威脅加劇！ 日本、東協重申反對以武力解決紛爭
2023/12/18 06:27

中國威脅加劇！ 日本、東協重申反對以武力解決紛爭
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播