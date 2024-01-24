菲律賓、越南將簽海上合作備忘錄 建立「制中聯合陣線」

菲中兩國近來頻頻在南海爆發衝突，中國海警不僅阻撓菲國執行仁愛暗沙運補任務，甚至在黃岩島附近驅趕菲國漁民，要求菲國漁民將捕獲的海貝扔回海中，才能離開。（美聯社檔案照）

2024/01/24 00:57

〔國際新聞中心／綜合報導〕為抗衡中國在南海耀武揚威，菲律賓和越南正加強海上安全合作。越南外交部常務副部長阮明武（Nguyen Minh Vu）23日訪問菲律賓海岸防衛隊總部，菲國總統小馬可仕也預定下週訪問越南，雙方將簽署一項海上合作備忘錄，升級兩國海巡隊合作，被解讀為藉此建立應對中國的聯合陣線。

菲、越兩國自2018年開始擬定這份備忘錄，以「強化兩國海巡隊的戰略夥伴關係與合作，以促進、維護並保護雙方在東南亞地區的共同利益」。阮明武率領的代表團與菲方討論這份諒解備忘錄，並聽取菲律賓海巡隊在南海活動和參與海上安全行動的簡報。

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菲律賓每日詢問報（Philippine Daily Inquirer）和有線電視新聞網菲律賓台（CNN Philippines）報導，這類協議將使雙方更容易管理爭議水域的衝突，並「根據國際法原則、兩國法律及越南和菲律賓都加入的國際公約」展開海上活動。

此外，菲律賓海巡隊發言人巴里羅（Armando Balilo）說，菲越兩國可能建立一條溝通熱線，以便協調應對兩國漁民失蹤的事故。

小馬可仕去年8月送別時任越南駐菲大使黃輝忠（Hoang Huy Chung）時說，期待與越南簽署協議，加強南海海上合作，攜手應對「共同挑戰」。

菲中兩國近來頻頻在南海爆發衝突，中國海警不僅阻撓菲國執行仁愛暗沙運補任務，甚至在黃岩島附近驅趕菲國漁民，要求菲國漁民將捕獲的海貝扔回海中，才能離開。

至於越南，近年來也持續與美國拉近關係，美國總統拜登去年9月對越南進行國是訪問，兩國關係也提升至「全面戰略夥伴關係」，並發表聯合聲明，強調堅定支持依國際法和平解決爭端，不使用威脅也不動用武力，以維護南海的航行和飛越自由，以及暢通無阻的合法商貿行為。

菲律賓總統小馬可仕預定下週訪問越南，雙方將簽署一項海上合作備忘錄，升級兩國海巡隊合作，被解讀為藉此建立應對中國的聯合陣線。（美聯社檔案照）

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