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祝賀賴清德當選總統讓中國氣炸 菲總統小馬可仕說話了

小馬可仕23日表示，他的祝賀言論，以及稱呼賴清德為「總統」，是一種「基本禮節」。（歐新社）

小馬可仕23日表示，他的祝賀言論，以及稱呼賴清德為「總統」，是一種「基本禮節」。（歐新社）

2024/01/24 00:36

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）日前罕見於社群平台發文祝賀賴清得當選台灣總統，引發中國強烈不滿。對此，小馬可仕週二（23日）表示，他的祝賀言論以及稱呼賴清德為「總統」，是一種「基本禮節」，不過他也提到菲方「不支持台獨」。

《路透》報導，小馬可仕16日透過X平台罕見發文祝賀賴清德當選台灣下屆總統，期盼雙方未來幾年內密切合作，強化共同利益並促進和平，確保兩國人民繁榮昌盛。小馬可仕的發言隨即引發中國強烈不滿，中共外交戰狼甚至嗆聲要小馬可仕「多讀讀書」，正確了解台灣問題的來龍去脈，敦促菲方給中方一個負責任的交代。

小馬可仕23日接受菲律賓GMA新聞電視頻道（GMA News TV）採訪被問及此事時表示，他日前對賴清德的祝賀言論，以及稱呼對方為「總統」，是一種「基本禮節」，「一個中國政策依然有效，自我方接受這一方針以來，我們都很嚴格且認真的堅持一中政策。我們不支持台灣獨立，台灣是中國一部分，我方支持和平，不希望發生區域衝突。」

針對中國怒嗆小馬可仕「沒讀書」，菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）的態度就強硬許多，回嗆中國外交部發言人「自甘墮落」、發言「低劣粗俗」，侮辱菲律賓總統和菲國的同時，也貶低其自身及其所代表的部門甚至整個黨。

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